പ്രീ- പോസ്റ്റ് മാരിറ്റൽ കൗൺസലിങ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ബംഗളൂരു: ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ബംഗളൂരു സിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ‘ആശ്വാസ്’ കൗൺസലിങ് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 18നും 35 നും വയസ്സിനിടയിലുള്ളവർക്കായി പ്രീ- പോസ്റ്റ് മാരിറ്റൽ കൗൺസലിങ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
കോൾസ് പാർക്ക് ഹിറ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രശസ്ത ഫാമിലി കൗൺസിലറും സൈക്കോ തെറപ്പിസ്റ്റുമായ ഹാരിസ് മുഹമ്മദ് കണ്ണൂർ നേതൃത്വം നൽകി. വിവാഹം, കുടുംബം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളും ജീവിതരീതിയും ചേർത്തുപിടിച്ച് പുതിയ കാലത്തെ സമീപിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാവിലെ ഒമ്പതുമുതൽ വൈകീട്ട് നാലുവരെ നടന്ന പരിപാടിയിൽ 40 ലേറെ യുവതി യുവാക്കൾ പങ്കെടുത്തു.
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ബംഗളൂരു സിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ.പി. അമീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആശ്വാസ് മെന്ററും എച്ച്.എം.എസ് അക്കാദമിക് ഡയറക്ടറുമായ ഷബീർ മുഹ്സിൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. ‘ആശ്വാസ്’ രക്ഷാധികാരി അനൂപ് അഹമ്മദ് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സെക്രട്ടറി ഷഫ്ന നന്ദി പറഞ്ഞു. കോർ ടീം അംഗങ്ങളായ ഷംലി, ഫെബിന, സമീന, ലബീബ, ജസ്ന നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register