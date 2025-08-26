Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightപ്രീ- ​പോ​സ്റ്റ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 10:29 AM IST

    പ്രീ- ​പോ​സ്റ്റ് മാ​രി​റ്റ​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രീ- ​പോ​സ്റ്റ് മാ​രി​റ്റ​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ‘ആ​ശ്വാ​സ്’ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഫാ​മി​ലി കൗ​ൺ​സി​ല​റും സൈ​ക്കോ തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റു​മാ​യ ഹാ​രി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ‘ആ​ശ്വാ​സ്’ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 18നും 35 ​നും വ​യ​സ്സി​നി​ട​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്രീ- ​പോ​സ്റ്റ് മാ​രി​റ്റ​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കോ​ൾ​സ് പാ​ർ​ക്ക് ഹി​റ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത ഫാ​മി​ലി കൗ​ൺ​സി​ല​റും സൈ​ക്കോ തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റു​മാ​യ ഹാ​രി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​വാ​ഹം, കു​ടും​ബം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്‌​ലാം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും ജീ​വി​ത​രീ​തി​യും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് പു​തി​യ കാ​ല​ത്തെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു​മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​വ​രെ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 40 ലേ​റെ യു​വ​തി യു​വാ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി. അ​മീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ശ്വാ​സ് മെ​ന്‍റ​റും എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഷ​ബീ​ർ മു​ഹ്‌​സി​ൻ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ‘ആ​ശ്വാ​സ്’ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​നൂ​പ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫ്‌​ന ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ർ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷം​ലി, ഫെ​ബി​ന, സ​മീ​ന, ല​ബീ​ബ, ജ​സ്‌​ന നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru NewscounselingPre-marital counselingCounseling classes
    News Summary - Pre-post marital counseling class
    Similar News
    Next Story
    X