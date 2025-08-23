Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 12:15 PM IST

    പ്രീ ​ആ​ൻ​ഡ് പോ​സ്റ്റ് മാ​രി​റ്റ​ല്‍ വ​ര്‍ക്ക്ഷോ​പ് ഇ​ന്ന്

    18-35 വ​യ​സ്സുള്ള​ യു​വ​തി-​യു​വാ​ക്ക​ള്‍ക്കും ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍ക്കും വേ​ണ്ടിയുള്ള പ​രി​പാ​ടിയാണിത്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​ശ്വാ​സ് കൗ​ണ്‍സ​ലി​ങ് സെ​ന്റ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘പ്രീ ​ആ​ൻ​ഡ് പോ​സ്റ്റ് മാ​രി​റ്റ​ല്‍ വ​ര്‍ക്ക്ഷോ​പ്’ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. കോ​ൾ​സ് പാ​ര്‍ക്കി​ലെ ഹി​റ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി പ്ര​മു​ഖ ഫാ​മി​ലി കൗ​ണ്‍സ​ല​റും സൈ​ക്കോ​തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റു​മാ​യ ഹാ​രി​സ് മ​ഹ​മൂ​ദ് ന​യി​ക്കും.

    18-35 വ​യ​സ്സി​നു​ള്ളി​ലു​ള്ള യു​വ​തി-​യു​വാ​ക്ക​ള്‍ക്കും ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍ക്കും വേ​ണ്ടി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ആ​ണ്‍-​പെ​ണ്‍ മ​നഃ​ശാ​സ്ത്രം, പ്ര​ണ​യ ഭാ​ഷ​യും വൈ​കാ​രി​ക അ​ടു​പ്പ​വും വി​വാ​ഹാ​ന​ന്ത​ര സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍, വി​വാ​ഹ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ലൈം​ഗി​ക​ത, ഭ​യ​ങ്ങ​ളും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ജീ​വി​ക്ക​ല്‍, വി​ശ്വാ​സ​വും തു​റ​ന്ന ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​വും, ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍ക്കാ​യി സ​മ​ർ​ഥ​മാ​യ ധ​ന​കാ​ര്യ നി​യോ​ജ​നം, ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.

    കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വൈ​കാ​രി​ക അ​ടി​ത്ത​റ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് +91 99950 40695 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Pre and post marital workshop today
