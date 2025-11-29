Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Nov 2025 10:01 AM IST
    29 Nov 2025 10:01 AM IST

    പ്രാ​ക്‌​സെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 210 കോ​ടി രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കും -മ​ന്ത്രി എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ

    മ​ന്ത്രി എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ദ്രാ​വ​ക ഓ​ക്സി​ജ​ൻ, നൈ​ട്ര​ജ​ൻ ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പ്രാ​ക്‌​സെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം 210 കോ​ടി രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം യു.​കെ​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ന്ത്രി ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം ത​ന്നെ പ്രാ​ക്‌​സെ​യ​ർ നി​ക്ഷേ​പം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ൽ, ഏ​ക​ജാ​ല​ക അ​നു​മ​തി​ക​ൾ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും. എ​യ്‌​റോ​സ്‌​പേ​സ്, പ്ര​തി​രോ​ധം, ഡ്രോ​ൺ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഹെ​ലി​ക്ക​ൽ-​ആ​ന്റി​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട ഹെ​ലി​ക്സ് ജി​യോ​സ്‌​പേ​സ്, സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് ആ​ന്റി​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഓ​ക്‌​സ്‌​ഫോ​ർ​ഡ് സ്‌​പേ​സ് സി​സ്റ്റം​സ് (ഒ.​എ​സ്‌.​എ​സ്) എ​ന്നീ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യും യു.​കെ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​വ​സാ​യി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്​ മ​ന്ത്രി യു.​കെ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വി​ക്രം ദൊ​രൈ​സ്വാ​മി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള കെ​വി​ൻ സി​റ്റി​യി​ൽ യു.​കെ ടെ​ക് പാ​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ക​സ​നം, ന​വീ​ക​ര​ണം, നൂ​ത​ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം എ​ന്നി​വ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും യു.​കെ. ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്നും പാ​ട്ടീ​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Praxair India to invest Rs 210 crore in Karnataka says MB Patil
