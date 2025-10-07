Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 11:17 AM IST

    ‘പ്ര​വാ​സ​വും സാ​ഹി​ത്യ​വും’ സാ​ഹി​ത്യ​ച​ർ​ച്ച

    ‘പ്ര​വാ​സ​വും സാ​ഹി​ത്യ​വും’ സാ​ഹി​ത്യ​ച​ർ​ച്ച
    ബം​ഗ​ളൂ​രു റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ്സ് ഫോ​റം സാ​ഹി​ത്യ​ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഡോ. ​സോ​മ​ൻ ക​ട​ലൂ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ്സ് ഫോ​റം സാ​ഹി​ത്യ​ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ക​വി​യും നോ​വ​ലി​സ്റ്റും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​സോ​മ​ൻ ക​ട​ലൂ​ർ ‘പ്ര​വാ​സ​വും സാ​ഹി​ത്യ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്ന​നി​ല​യി​ലാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യ​പ​ര​മാ​യ ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ത്തീ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ന്തം ഭാ​ഷ​യി​ൽ​നി​ന്നും അ​നു​ഭ​വ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​ക​ന്നു ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ആ​ത്മാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഇ​ട​മാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യ​ര​ച​ന. എ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ന്ന ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഷ​യി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ​കൃ​തി​ക​ളെ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യോ ന​മ്മു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ മ​റു​ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം സാ​ഹി​ത്യ​ലോ​ക​ത്തി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ആ​വി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ക്ക​ക​ത്ത് മ​റ്റു ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ശ്ര​ദ്ധേ​യ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ർ.​വി. ആ​ചാ​രി, ബി.​എ​സ്. ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സു​ദേ​വ് പു​ത്ത​ൻ​ചി​റ, എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ, ല​ത ന​മ്പൂ​തി​രി, പു​ഷ്പ കാ​നാ​ട്, ജി. ​ജോ​യ്, കെ.​വി. ജാ​ഷി​ർ, സ​ന്തോ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ എ​ല​പ്പു​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​.സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​സ്. സീ​ന ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:metronewsLiterary DiscussionBangloretop news
