Madhyamam
    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ റോ​ഡി​ലെ കു​ഴി​ക​ൾ ന​വം​ബ​റോ​ടെ അ​ട​ക്കും

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ റോ​ഡി​ലെ കു​ഴി​ക​ൾ ന​വം​ബ​റോ​ടെ അ​ട​ക്കും
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ റോ​ഡി​ലെ കു​ഴി​ക​ൾ മു​ഴു​വ​നാ​യും ന​വം​ബ​റോ​ടെ അ​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​വം​ബ​റോ​ടെ കു​ഴി​ക​ൾ അ​ട​ക്കാ​ൻ ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്കും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ​ക്കും അ​ന്തി​മ​ശാ​സ​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നെ ക്ലീ​ൻ​സി​റ്റി​യാ​ക്കു​ക​യും ത​ട​സ്സ​ര​ഹി​ത​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യം- ശി​വ​കു​മാ​ർ ‘എ​ക്സി’​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ഴി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ഗ​ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​രാ​തി​ക​ളു​യ​ർ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ടെ​ക് സി​റ്റി​യാ​യ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ മോ​ശം റോ​ഡു​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് ​മോ​ശം പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ‘ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ 182 റോ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി 349 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ 649 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ൽ ടാ​റി​ങ് പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ, 178 റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ 401 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഭാ​ഗം ഡി​ഫ​ക്ട് ല​യ​ബി​ലി​റ്റി പീ​രി​യ​ഡ് (ഡി.​എ​ൽ.​പി) പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണെ​ന്നും ശി​വ​കു​മാ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഈ ​റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ കു​ഴി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​രാ​റു​കാ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    KarnatakaDK SivakumarRoad PotholesBengaluru
    News Summary - Potholes on roads in Bengaluru to be fixed by November
