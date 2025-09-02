Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 9:46 AM IST

    പ്ര​വാ​ച​ക കാ​മ്പ​യി​ൻ: പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം

    poster inauguration
    ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ് ലാ​മി ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​ച​ക കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ് ലാ​മി ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ‘മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി നീ​തി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ വാ​ഹ​ക​ന്‍’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ‍ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​ച​ക കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​ച​ക​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​വും സ​ന്ദേ​ശ​വും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ മൂ​ന്നു മു​ത​ല്‍ 14 വ​രെ ന​ട​ക്കും.

    പ്ര​വാ​ച​ക​ന്‍ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച നീ​തി, മ​നു​ഷ്യ​ത്വം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്ര​വാ​ച​ക​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ നീ​ക്കു​ക, വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ശ്വാ​സ ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര വി​ശ്വാ​സം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ല​ക്ഷ്യം. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശാ​ന്തി പ്ര​കാ​ശ​ന പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ര​ണ്ടു പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​മി​നാ​റു​ക​ള്‍, സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​നം, സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍, പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം, ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​ന എ​ന്നി​വ കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ബ​സ​വ സ​മി​തി അ​നു​ഭ​വ മ​ണ്ഡ​പ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 13ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്നി​ന് 'പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി നീ​തി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​വാ​ഹ​ക​ന്‍' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കും. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ക്വീ​ന്‍സ് റോ​ഡി​ലെ ബി​ഫ്റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി ക​ര്‍ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, ല​ബീ​ദ് ഷാ​ഫി, ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷെ​യ്ഖ് ഹാ​റൂ​ന്‍, പി.​ആ​ർ വി​ഭാ​ഗം അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് പീ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

