Madhyamam
    date_range 17 Nov 2025 10:05 AM IST
    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ തി​രോ​ധാ​നം: പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ തി​രോ​ധാ​നം: പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു
    മാ​ലി​ക് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ള്ളാ​ൾ ദേ​ര​ള​ക്ക​ട്ടെ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ കാ​ണാ​താ​യ​താ​യി പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ള്ളാ​ൾ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ റാ​ബി​യ​യു​ടെ​യും അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന്റെ​യും മ​ക​ൻ മാ​ലി​ക് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​നെ​യാ​ണ് കാ​ണാ​താ​യ​ത്.

    ബി.​എ​ൻ.​വൈ.​എ​സ് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ബ്ദു​ൾ ഷെ​രീ​ഫി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള പി.​ജി ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​മാ​സം 13ന് ​രാ​ത്രി അ​ത്താ​ഴ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് മാ​ലി​ക് പി.​ജി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, പി​ന്നീ​ട് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യി​ല്ല.

    മാ​ലി​ക്കി​ന്റെ മാ​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​യ ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റ് അ​സ്മ​ൽ ടി.​എ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    TAGS:Missing CaseBangalore News
    News Summary - police took case on student's missing case
