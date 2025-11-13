Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:27 AM IST

    വ്യാ​ജ വ​ജ്രം ന​ൽ​കി വ​ഞ്ചി​ച്ചെ​ന്ന് ജ്വ​ല്ല​റി ഉ​ട​മ; കേ​സെ​ടു​ത്ത് പൊ​ലീ​സ്

    വ്യാ​ജ വ​ജ്രം ന​ൽ​കി വ​ഞ്ചി​ച്ചെ​ന്ന് ജ്വ​ല്ല​റി ഉ​ട​മ; കേ​സെ​ടു​ത്ത് പൊ​ലീ​സ്
    മം​ഗ​ളൂ​രു: വ്യാ​ജ വ​ജ്രം ന​ൽ​കി വ​ഞ്ചി​ച്ചെ​ന്ന ജ്വ​ല്ല​റി ഉ​ട​മ​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ര​ണ്ടു പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ മം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. അ​രു​ൺ ഷെ​ട്ടി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ കെ. ​അ​ഷ്റ​ഫ്, എം. ​മ​ഹ​ബൂ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ഏ​ഴി​ന് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ ജ്വ​ല്ല​റി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് മൂ​ന്ന് കാ​ര​റ്റ് വ​ജ്രം കാ​ണി​ച്ച് 18 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ട് 14ന് ​അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ക​ന്ന ബ​ന്ധു​വാ​യ മെ​ഹ​ബൂ​ബി​നെ ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. അ​യാ​ൾ ര​ണ്ട് കാ​ര​റ്റ് വ​ജ്രം കാ​ണി​ച്ച് ആ​റ് ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ജ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ജെ​മോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും കൈ​മാ​റി. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ ക​ല്ലു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​വ കൃ​ത്രി​മ​മാ​ണെ​ന്നും ജി.​ഐ.​എ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യി. പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​നും വ്യാ​ജ വ​ജ്രം ന​ൽ​കി വ​ഞ്ചി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​നും പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു.

