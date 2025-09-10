Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightചാ​മു​ണ്ഡി കു​ന്നി​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 9:41 AM IST

    ചാ​മു​ണ്ഡി കു​ന്നി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    ചാ​മു​ണ്ഡി കു​ന്നി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞു
    cancel
    camera_alt

    ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ‘ചാ​മു​ണ്ഡി ബെ​ട്ട ച​ലോ’​മാ​ർ​ച്ച് ത​ട​യാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ചാ​മു​ണ്ഡി ഹി​ൽ​സ് റോ​ഡി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് ബു​ക്ക​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖി​നെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക്ഷ​ണി​ച്ച​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മൈ​സൂ​രി​ലെ ചാ​മു​ണ്ഡി കു​ന്നി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ മാ​ർ​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞു. ഹി​ന്ദു ജാ​ഗ​ര​ണ വേ​ദി​കെ, വി​ശ്വ ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്ത്, ബി.​ജെ.​പി തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​യി​ച്ച ‘ചാ​മു​ണ്ഡി ബെ​ട്ട ച​ലോ’​മാ​ർ​ച്ചാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞ​ത്. സ​മ​ര നേ​താ​ക്ക​ളെ​യെ​ല്ലാം പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    കു​റു​ബ​റ ഹ​ള്ളി സ​ർ​ക്കി​ളി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച മാ​ർ​ച്ച് സം​ഗൊ​ള്ളി രാ​യ​ണ്ണ സ​ർ​ക്കി​ളി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ബാ​രി​​ക്കേ​ഡ് തീ​ർ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് ത​ട​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ ശ്രീ​വ​ത്സ, മു​ൻ മൈ​സൂ​രു എം.​പി പ്ര​താ​പ് സിം​ഹ, മൈ​സൂ​രു സി​റ്റി ബി.​ജെ.​പി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൽ. നാ​ഗേ​ന്ദ്ര, സ​ന്ദേ​ശ് സ്വാ​മി, ഡോ. ​സു​ശ്രു​ത ഗൗ​ഡ, എം.​യു. സു​ബ്ബ​യ്യ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു മാ​റ്റി.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് റി​സ​ർ​വ് പൊ​ലീ​സ്, ക​മാ​ൻ​ഡോ ഫോ​ഴ്സ്, സി​റ്റി ആം​ഡ് റി​സ​ർ​വ് പൊ​ലീ​സ് അ​ട​ക്കം 500 ഓ​ളം പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ ആ​റോ​ടെ​ത​ന്നെ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം ചാ​മു​ണ്ഡി ഹി​ൽ​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സീ​മ ല​ത്ക​ർ, ഡെ​പ്യു​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ ആ​ർ.​എ​ൻ. ബി​ന്ദു​മ​ണി, കെ.​എ​സ്. സു​ന്ദ​ർ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സു​ര​ക്ഷാ​മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ 7.30ഓ​ടെ ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, നേ​താ​ക്ക​ള​ട​ക്കം 140 ഓ​ളം പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് ബ​ദ​ലാ​യി ദ​ലി​ത് മ​ഹാ​സ​ഭ, ഹി​ന്ദു​ളി​ത വ​ർ​ഗാ​ക​ള വേ​ദി​കെ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി മാ​ർ​ച്ച് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സം​ഘ​ർ​ഷ​സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. ബ​ദ​ൽ മാ​ർ​ച്ചും പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hindu organisationprotesterskarnadakaBanu Mushtaq
    News Summary - Police stopped protest by Hindu organizations at Chamundi Hill
    Similar News
    Next Story
    X