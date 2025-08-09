Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:44 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ബോ​ളി​യാ​ർ വ​ന​ത്തി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​ങ്ങി

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ബോ​ളി​യാ​ർ വ​ന​ത്തി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​ങ്ങി
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) കൂ​ടു​ത​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ൾ തേ​ടി ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ബോ​ളി​യാ​ർ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ സാ​ക്ഷി​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. പു​ത്തൂ​ർ അ​സി.​ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സ്റ്റെ​ല്ല വ​ർ​ഗീ​സ്, എ​സ്‌.​ഐ.​ടി എ​സ്‌.​പി. ജി​തേ​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ ദ​യാ​മ, മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സാ​ക്ഷി​യോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    കു​റ​ച്ച് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും സം​ഘ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ഇ​തു​വ​രെ 14 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​ക്ഷി തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 13 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി സം​ഘ​ത്തി​ന് കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ര​ണ്ടു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടി മൃ​ത​ദേ​ഹം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, സൈ​റ്റ് ന​മ്പ​ർ 13ൽ ​തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​തു​വ​രെ ആ​റാ​മ​ത്തെ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് അ​സ്ഥി​കൂ​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും കാ​ണി​ച്ച 11ാം സ്ഥ​ല​ത്തി​നു സ​മീ​പ​മു​ള്ള വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ധി​കം പ​ഴ​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത ത​ല​യോ​ട്ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 100ൽ ​അ​ധി​കം അ​സ്ഥി​ക​ളും എ​സ്‌.​ഐ.​ടി സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:metro newsLatest NewsBanglore NewsDharmasthala Murder
    News Summary - police started search in Dharmasthala Boliyar forest
