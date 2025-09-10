Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    10 Sept 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    10 Sept 2025 9:33 AM IST

    വ​ർ​ഗീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷം; മ​ദ്ദൂ​രി​ൽ വ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് സ​ന്നാ​ഹം

    വ​ർ​ഗീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷം; മ​ദ്ദൂ​രി​ൽ വ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് സ​ന്നാ​ഹം
    മ​ദ്ദൂ​ർ ടൗ​ണി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ബ​ന്ദ് ആ​ഹ്വാ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഗ​ണേ​ശ നി​മ​ജ്ജ​ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ വ​ർ​ഗീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത ബ​ന്ദ് സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്ത് വ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് സ​ന്നാ​ഹം തു​ട​രു​ന്നു.

    നാ​ല് പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടു​മാ​ര്‍, അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ എ​സ്.​പി മാ​ര്‍, ക​ര്‍ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന റി​സ​ര്‍വ് പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി 800 ഓ​ളം പേ​രെ വി​ന്യ​സി​ച്ച​താ​യി മാ​ണ്ഡ്യ പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ള്‍ ശാ​ന്ത​മാ​ണെ​ന്നും നി​രോ​ധ​നാ​ജ്ഞ തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ദ്യ​വി​ല്‍പ​ന നി​രോ​ധി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ട് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു. 26 പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക പൊ​ലീ​സ് ത​യാ​റാ​ക്കി. ഇ​വ​രി​ല്‍ 22 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. എ​ല്ലാ​വ​രും ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​ണ്. ബാ​ക്കി നാ​ല് പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നു​ണ്ട്.

    ആ​രു​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും പ്രേ​ര​ണ മൂ​ല​മാ​ണോ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത് എ​ന്നു പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ക്കാ​യി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നുണ്ട്.

    Police squad established in Madhur according to communal violence
