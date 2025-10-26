Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമലയാളിയെ പൊലീസ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 11:29 AM IST

    മലയാളിയെ പൊലീസ് വെടിവെച്ച സംഭവം: പിന്നിൽ സംഘ്പരിവാർ; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    മലയാളിയെ പൊലീസ് വെടിവെച്ച സംഭവം: പിന്നിൽ സംഘ്പരിവാർ; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മംഗളൂരു: ഹാസനിൽനിന്ന് ലോറിയിൽ 12 കാലികളുമായി വന്ന ലോറി പിടികൂടുകയും ഡ്രൈവർ കാസർകോട് സ്വദേശി അബ്ദുല്ലയെ (40) പൊലീസ് വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സംഘ്പരിവാർ ഇടപെടൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ബി.ജെ.പി നേതാവ് അരുൺ കുമാർ പുത്തിലയും പ്രവർത്തകരും ലോറിയുടെ ഷീറ്റുകളും കയറുകളും അറുത്തുമാറ്റി കാലികളെ പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ പൊലീസുകാർ കാവൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ.

    വർഗീയ വിദ്വേഷ ഇടപെടൽ ആരോപിച്ച് പൊലീസ് ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിൽനിന്ന് നാടുകടത്താൻ തയാറാക്കിയ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാളാണ് അരുൺകുമാർ. സംഭവദിവസം പൊലീസ് നൽകിയ വിവരം ഇങ്ങനെ: കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മോഷ്ടിച്ച കാലികളെ കടത്തുന്നുവെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പുത്തൂർ റൂറൽ പൊലീസ് ഐഷർ ലോറിക്ക് കൈ കാണിച്ചത്. എന്നാൽ, ലോറി നിർത്തിയില്ല. 10 കിലോമീറ്ററോളം പിന്തുടർന്നു.

    ലോറിക്കുനേരെ വെടിയുതിർത്തതിനെത്തുടർന്ന് അബ്ദുല്ല ഇറങ്ങിയോടി. രണ്ടാമത്തെ വെടി അബ്ദുല്ലയുടെ കാൽമുട്ടിന് താഴെയാണ് കൊണ്ടത്. പൊലീസ് അയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ലോറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാൾ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. ബെല്ലാരെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അബ്ദുല്ലക്കെതിരെ ഗോവധ നിയമപ്രകാരം മുമ്പ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പുത്തിലയുടെയും അനുയായികളുടെയും ഇടപെടൽ പൊലീസ് സൂചിപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്തിരുന്നില്ല.

    പു​ത്തി​ല പൊ​ലീ​സി​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്-ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​കെ. അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്ത്. ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രും അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ പു​ത്തി​ല​യും പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് എ​സ്.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. ‘മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പു​ത്തി​ല പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. പൊ​ലീ​സും സ​ഹാ​യി​ച്ച​വ​രും ത​മ്മി​ൽ ഒ​ത്തു​ക​ളി​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​തി​യാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​ക്ക് മെ​മ്മോ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും എ​സ്.​പി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsfootagePolice shotsmangalore news
    News Summary - police shot a malayali footage realeased
    Similar News
    Next Story
    X