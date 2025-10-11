Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബാ​ലി​ക​യെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 6:27 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 6:27 AM IST

    ബാ​ലി​ക​യെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം​ചെ​യ്ത്​ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​തി​യെ വെ​ടി​​വെ​ച്ച് വീ​ഴ്ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    karthik
    cancel
    camera_alt

    കാ​ർ​ത്തി​ക്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ രാ​ത്രി മാ​താ​വി​നൊ​പ്പം ടെ​ന്റി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​യ പ​ത്തു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി കൊ​ല​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കൊ​ല്ല​ഗ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി കാ​ർ​ത്തി​ക്ക് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തോ​ടെ കാ​ലി​ൽ വെ​ടി​വെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സി​ലെ ക്ലീ​ന​റാ​യ ഇ​യാ​ൾ നേ​ര​ത്തേ മ​റ്റൊ​രു ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ക്കേ​സി​ൽ നാ​ലു​വ​ർ​ഷം ജ​യി​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന് സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ല​ത് ഭ​ട്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ണ്ടു പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കു​ണ്ട്. മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​യി ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ​വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ട്ടും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തോ​ടെ കാ​ലി​ൽ വെ​ടി​വെ​ച്ച് വീ​ഴ്ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. ക​ല​ബു​റ​ഗി സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി 20 ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ബ​ലൂ​ൺ വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് മൈ​സൂ​രെത്തി​യ​ത്. ദൊ​ഡ്ഡ​ക്കെ​രെ മൈ​താ​ന​ത്ത് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ടെ​ന്റി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ചാ​മു​ണ്ഡേ​ശ്വ​രി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ തെ​പ്പോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് പെ​ൺ​കു​ട്ടി മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം പോ​യി​രു​ന്നു. തി​രി​ച്ചെ​ത്തി അ​മ്മ​ക്ക​രി​കി​ൽ ടെ​ന്റി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി. പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ കാ​ണാ​താ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബം ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ് 50 മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ ച​ളി​ക്കൂ​ന​ക്ക​രി​കി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:shootkarnadakaaccusedPolice
    News Summary - Police shoot at nab accused in minor girl rape murder case
    Similar News
    Next Story
    X