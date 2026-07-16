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    Metro
    Posted On
    date_range 16 July 2026 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 9:08 AM IST

    ജ​യി​ൽ ചാ​ടി​യ പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളെ പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടി

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    ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കുകയായിരുന്നു.
    ജ​യി​ൽ ചാ​ടി​യ പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളെ പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടി
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    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ സ​ന്തോ​ഷ്, പി​ടി​കി​ട്ടാ​ത്ത പ്ര​തി​ക​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ല​ബു​റഗി​യി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ന്റെ 20 അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള കോ​മ്പൗ​ണ്ട് മ​തി​ൽ ചാ​ടി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പൊ​ലീ​സ് ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​നു​ശേ​ഷം പി​ടി​കൂ​ടി. ഔ​റാ​ദ് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ സ​ന്ത​പു​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ എം. ​സ​ന്തോ​ഷ് ബാ​സ​പ്പ മൈ​ത്രേ​യാ​ണ്(28) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.​

    ബി​ദാ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ബ​ക്ക​ചൗ​ഡി​യി​ലെ സി. സാ​ഗ​ർ(30) ബ​സ​വ​ക​ല്യാ​ൺ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഇ​സ് ലാ​പു​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എ. ​മ​സ്താ​ൻ(33) എ​ന്നീ പ്ര​തി​ക​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ തി​ര​ച്ചി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഹം​നാ​ബാ​ദ് റി​ങ് റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പം സ​ന്തോ​ഷി​നെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യി ക​ല​ബു​റ​ഗി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ​സ്.​ഡി ശ​ര​ണ​പ്പ മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ സ​ന്തോ​ഷി​ന്റെ വ​ല​തു​കാ​ലി​ൽ മു​ട്ടി​ന് താ​ഴ് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    പ്ര​തി​യേ​യും ഇ​യാ​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ ക​ല്യാ​ണി, പ്ര​കാ​ശ് എ​ന്നീ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ക​ല​ബു​റ​ഗി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ്, നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റേ​ൺ റേ​ഞ്ച് ഡി​ഐ​ജി ഓ​ഫി​സ്, ബി​ദാ​ർ, ക​ല​ബു​റ​ഗി, യാ​ദ്ഗി​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ന്ത​ർ ജി​ല്ലാ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി തിരച്ചിലിനിനെത്തിയിരുന്നു.

    ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട ത​ട​വു​കാ​ർ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ നീ​ങ്ങി​യ​താ​യി സി​സി​ടി​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി സ​ന്തോ​ഷി​നോ​ട് കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കുകയായിരുന്നു. സ​ന്തോ​ഷ് ബ​ലാ​ത്സം​ഗ, പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​യാ​ണ്. 2025 മു​ത​ൽ ക​ല​ബു​റു​ഗി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലിലാ​യി​രു​ന്നു.

    കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ​തി​ന് ക​ല​ബു​റു​ഗി ജ​യി​ലി​ൽ മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഡ​ർ​മാ​ർ, ര​ണ്ട് ഹെ​ഡ് വാ​ർ​ഡ​ർ​മാ​ർ, ഒ​രു അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സൂ​പ്ര​ണ്ട്, ഒ​രു സൂ​പ്ര​ണ്ട്, ഒ​രു എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ജ​യി​ല​ർ എ​ന്നി​വ​രെ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.​

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    TAGS:karnataka policejailbreakEncounterKalaburagi jail inmates
    News Summary - Police shoot and capture one of the jailbreak protesters
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