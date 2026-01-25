Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 8:55 AM IST

    ലോ​കാ​യു​ക്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ച​മ​ഞ്ഞ് ത​ട്ടി​പ്പ് ശ്ര​മം; കേ​സെ​ടു​ത്ത് പൊ​ലീ​സ്

    ലോ​കാ​യു​ക്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ച​മ​ഞ്ഞ് ത​ട്ടി​പ്പ് ശ്ര​മം; കേ​സെ​ടു​ത്ത് പൊ​ലീ​സ്
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ലോ​കാ​യു​ക്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന വേ​ഷം ധ​രി​ച്ച അ​ജ്ഞാ​ത​ൻ ഉ​ഡു​പ്പി സി​റ്റി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ വ​ഞ്ചി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഉ​ഡു​പ്പി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ഉ​ഡു​പ്പി സി​റ്റി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ ഫ​സ്റ്റ് ഡി​വി​ഷ​ൻ റ​വ​ന്യൂ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ക​പി​ൽ​ദേ​വ് എ​സ്. ഗോ​ഡെ​മാ​നെ​ക്ക് ജ​നു​വ​രി 19ന് ​മം​ഗ​ളൂ​രു ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റാ​യ ചേ​ലു​വ​രാ​ജ് എ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ജ്ഞാ​ത വ്യ​ക്തി​യി​ൽ നി​ന്ന് വാ​ട്സ്ആ​പ് കാ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു.

    ക​പി​ൽ​ദേ​വി​നെ​തി​രെ ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച​താ​യി വി​ളി​ച്ച​യാ​ൾ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു, ‘പ്ര​ശ്നം ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ’​മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​നു​സ​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും വ​കു​പ്പു​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്, വി​ളി​ച്ച​യാ​ൾ കാ​ൾ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. അ​യാ​ൾ ഒ​രു മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ക​യും ക​പി​ൽ​ദേ​വ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തു​പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും ഭീ​ഷ​ണി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ ക​പി​ൽ​ദേ​വ് ഉ​ഡു​പ്പി ലോ​കാ​യു​ക്ത ഒാ​ഫി​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് കാ​ളു​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. അ​ത്ത​രം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ആ​രും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒാ​ഫി​സി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ലോ​കാ​യു​ക്ത വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ളു​ക​ൾ വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​വി​ട​ത്തെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. വ​ഞ്ചി​ക്കാ​നും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മു​ള്ള ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ളു​ക​ൾ വ​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ക​പി​ൽ​ദേ​വ് ഉ​ഡു​പ്പി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    TAGS:lokayuktascamPolice
    News Summary - Police register case of fraud by impersonating Lokayukta official
