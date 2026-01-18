Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Jan 2026 9:41 AM IST
    18 Jan 2026 9:41 AM IST

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള കോ​ള​ജ് ബ​സു​ക​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ് റെയ്ഡ്

    വിവിധ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളായ 103 പേ​രെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു
    കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള കോ​ള​ജ് ബ​സു​ക​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ് റെയ്ഡ്
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ദേ​ർ​ള​ക​ട്ട മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്വ​കാ​ര്യ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ബ​സു​ക​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന. ഉ​ള്ളാ​ൾ, കൊ​ണാ​ജെ പൊ​ലീ​സ് സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് ബീ​രി, കൊ​ട്ടേ​ക്ക​ർ, അ​സൈ​ഗോ​ളി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല.

    കൊ​ണാ​ജെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ ര​ണ്ട് കോ​ള​ജ് ബ​സു​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി 87 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. ഉ​ള്ളാ​ൾ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളി​ലും കോ​ള​ജ് ബ​സു​ക​ളി​ലും യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്വ​കാ​ര്യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഡി​പ്ലോ​മ, പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 103 പേ​രെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    കൊ​ണാ​ജെ, ഇ​നോ​ലി, ന​ടു​പ്പ​ട​വ്, ഡെ​ർ​ല​ക്ക​ട്ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു പ​ങ്കും കേ​ര​ളീ​യ​രാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന പ​ത്തോ​ളം ബ​സു​ക​ൾ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    സൗ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​ൻ എ.​സി.​പി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലും ഉ​ള്ളാ​ൾ, കൊ​ണാ​ജെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പൊ​ലീ​സ്, ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​മൂ​ഹം, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ജീ​വ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ല്ല ഫ​ലം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ര​ഹി​ത മം​ഗ​ളൂ​രു, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ര​ഹി​ത കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ ശ്ര​മം തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

