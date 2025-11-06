Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightപൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്ക്...
    Metro
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 7:47 AM IST

    പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്ക് സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്ക് സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മോ​ഷ​ണ​ക്കു​റ്റം ആ​രോ​പി​ച്ച് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത യു​വ​തി​യെ മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ മൂ​ന്നു പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ സ​സ്​​പെ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു. വ​ര്‍ത്തൂ​ര്‍ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സ​ഞ്ജ​യ് റാ​ത്തോ​ഡ്, സ​ന്തോ​ഷ് കു​ദാ​രി, അ​ര്‍ച്ച​ന എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് സ​സ്​​പെ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്ത​ത്. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സു​ന്ദ​രി ബീ​ബി​യെ മ​റ്റൊ​രു യു​വ​തി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. യു​വ​തി​യെ ബൗ​റി​ങ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ലീ​ഗോ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Police officers suspended
    Similar News
    Next Story
    X