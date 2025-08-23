Begin typing your search above and press return to search.
    പൊ​ലീ​സ് അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വി.​എ​ച്ച്.​പി നേ​താ​വി​നെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു; ബ​ജ്റം​ഗ്ദ​ൾ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് എ​തി​രെ കേ​സ്

    പൊ​ലീ​സ് അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വി.​എ​ച്ച്.​പി നേ​താ​വി​നെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു; ബ​ജ്റം​ഗ്ദ​ൾ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് എ​തി​രെ കേ​സ്
    മം​ഗ​ളൂ​രു: പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വി​ശ്വ​ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്ത് മേ​ഖ​ല ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ​ര​ൺ പ​മ്പു​വെ​ല്ലി​നെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ച​തി​ന് ബ​ജ്‌​റം​ഗ്ദ​ൾ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഹി​രി​യ​ഡ്ക പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​നാ​ണ് ശ​ര​ൺ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഹി​രി​യ​ഡ്ക കോ​ട്ന​ക​ട്ടെ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ദേ​വ​ഡി​ഗ ഭ​വ​നി​ലേ​ക്ക് ബ​ജ്റം​ഗ്ദ​ൾ പ​ന്തം കൊ​ളു​ത്തി ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​തു​യോ​ഗ​വും ന​ട​ത്തി.

    വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി 7.30ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടു​ക​യും രാ​ത്രി 10 വ​രെ നീ​ളു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, തെ​രു​വു​ഗു​ണ്ട ദി​നേ​ശ് മെ​ൻ​ഡ​നും കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ഇ​തി​ന​കം കേ​സ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ശ​ര​ണി​നെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യും വേ​ദി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ശ​ര​ണി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഹി​രി​യ​ഡ്ക പൊ​ലീ​സി​നെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​ന് മെ​ൻ​ഡ​ൻ, സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ ഭ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ബ​ജ്‌​റം​ഗ്ദ​ൾ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

