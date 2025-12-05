Begin typing your search above and press return to search.
    എം.​എം ഹി​ൽ​സി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ചെ​ക്ക്പോ​സ്റ്റ്;​ വ​ന​ത്തി​നുള്ളിലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ് ചെ​ക്ക്പോ​സ്റ്റ്

    എം.​എം ഹി​ൽ​സി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ചെ​ക്ക്പോ​സ്റ്റ്;​ വ​ന​ത്തി​നുള്ളിലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ് ചെ​ക്ക്പോ​സ്റ്റ്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എം.​എം ഹി​ൽ​സ് വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത പ​രി​ധി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ചെ​ക്ക്പോ​സ്റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് വ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ചെ​ക്ക്പോ​സ്റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വേ​ട്ട​യാ​ട​ലും വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ളും വ​ര്‍ധി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ എം.​എം ഹി​ല്‍സി​ല്‍ ചെ​ക്ക്പോ​സ്റ്റ് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മു​തി​ര്‍ന്ന വ​നം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം പാ​ലാ​ർ വ​ന്യ​ജീ​വി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗോ​പി​ന​ത്തം- പാ​ലാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​ഗ​മ സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്​ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ചെ​ക്ക്പോ​സ്റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക. ചെ​ക്ക്പോ​സ്റ്റ് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് വ​നം-​പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ൽ​കി. വ​ന്യ​മൃ​ഗ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ചെ​ക്ക്പോ​സ്റ്റ് മു​ഖേ​ന​യു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    വ​ന​പാ​ല​ക​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ന​ട​ക്കു​ക. ബ​ന്നാ​ർ​ഘ​ട്ട നാ​ഷ​ന​ൽ പാ​ർ​ക്ക്, ബ​ന്ദി​പ്പൂ​ർ ടൈ​ഗ​ർ റി​സ​ർ​വ്, കാ​ളി ടൈ​ഗ​ർ റി​സ​ർ​വ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​മാ​ന ചെ​ക്ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും വ​ന്യ​മൃ​ഗ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് എം.​എം. ഹി​ൽ​സി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

