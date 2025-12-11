Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകാമ്പസുകളിൽ പൊലീസ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 8:51 AM IST

    കാമ്പസുകളിൽ പൊലീസ് പരിശോധന; മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം കണ്ടെത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    കാമ്പസുകളിൽ പൊലീസ് പരിശോധന; മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം കണ്ടെത്തി
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റേ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ, കോ​ള​ജ് കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന യ​ജ്ഞ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. 77 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ റാ​ൻ​ഡം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ 20 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്ന് മം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി അ​റി​യി​ച്ചു. ചി​ല കോ​ള​ജു​ക​ളു​ടെ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​തെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ജൂ​ൺ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ 30 വ​രെ കോ​ള​ജ് കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ റാ​ൻ​ഡം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. മം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ (ഉ​ള്ളാ​ൾ, കൊ​ണാ​ജെ, മം​ഗ​ളൂ​രു റൂ​റ​ൽ) 29 കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലാ​യി 1601 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ എ​ട്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പോ​സി​റ്റി​വ് ആ​ണെ​ന്നും 1593 പേ​ർ​ക്ക് നെ​ഗ​റ്റി​വ് ആ​ണെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. മം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ (ബ​ന്ദ​ർ, ഉ​ർ​വ, ക​ദ്രി, പാ​ണ്ഡേ​ശ്വ​ര്‍) 30 കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 1448 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ആ​റു​പേ​ർ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യും 1442 പേ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. മം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ത്ത് സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ (പ​ന​മ്പൂ​ർ, കാ​വൂ​ർ, ബാ​ജ്‌​പെ, സൂ​റ​ത്ത്ക്ക​ൽ, മു​ൽ​ക്കി, മൂ​ഡ്ബി​ദ്രി) 11 കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 2020 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ എ​ല്ലാം നെ​ഗ​റ്റി​വ് ആ​യി​രു​ന്നു. സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റേ​റ്റ് പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള 70 കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ റാ​ൻ​ഡം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി 5069 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ 14 പേ​ർ​ക്ക് പോ​സി​റ്റി​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ പ​ല കോ​ള​ജ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ക​ളും റാ​ൻ​ഡം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് കു​റ​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പോ​സി​റ്റി​വ് ഫ​ലം ല​ഭി​ച്ചു. അ​വ​രു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കോ​ള​ജ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റു​ക​ളു​മാ​യി പ​ങ്കി​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​മ്പ​സി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ അ​വ​രെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കാ​മ്പ​സി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ മൂ​ന്ന് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 30 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​രും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി​കേ​സു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ല്ല. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 18 കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 88 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ നാ​ല് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പോ​സി​റ്റി​വ് ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. നോ​ർ​ത്ത് സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ, ഏ​ഴ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 139 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ര​ണ്ടു പേ​ർ​ക്ക് പോ​സി​റ്റി​വ് ഫ​ലം ല​ഭി​ച്ചു. കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ​ത​ന്നെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ചി​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ ഈ ​രീ​തി പി​ന്തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ല്ലാ കോ​ള​ജു​ക​ളും ഇ​തേ മാ​തൃ​ക സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, വി​വി​ധ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ പു​തു​താ​യി പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം നേ​ര​ത്തേ പോ​സി​റ്റി​വ് ഫ​ലം ക​ണ്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും മാ​ത്ര​മേ വീ​ണ്ടും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DrugPolice Checkingdetectedcampuses
    News Summary - Police check on campuses; drug use detected
    Similar News
    Next Story
    X