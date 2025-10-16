Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightയു​വ​തി​യു​ടെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 7:37 AM IST

    യു​വ​തി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കി​ണ​റ്റി​ൽ; ഭ​ർ​ത്താ​വും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    യു​വ​തി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കി​ണ​റ്റി​ൽ; ഭ​ർ​ത്താ​വും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ഭാ​ര​തി​യും വി​ജ​യും

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ടൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ അ​ല​ഘ​ട്ട ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ യു​വ​തി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കി​ണ​റ്റി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ​യും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​യും പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മ​രി​ച്ച ഭാ​ര​തി​യെ (28) കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് ഒ​ന്ന​ര മാ​സം മു​മ്പ് ക​ടൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വ് വി​ജ​യ്, പി​താ​വ് ഗോ​വി​ന്ദ​പ്പ, മാ​താ​വ് താ​യ​മ്മ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    വി​ജ​യും ഭാ​ര​തി​യും ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത കു​ഴ​ൽ​ക്കി​ണ​റി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം താ​ഴ്ത്തു​ക​യും കു​റ്റ​കൃ​ത്യം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ ദ്വാ​രം അ​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​ജ​യു​ടെ മൊ​ഴി​ക​ളി​ൽ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മൂ​ന്നു​പേ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KarnatakaArrestCrime
    News Summary - police arrested man and his mother in connection with the death of his wife
    Similar News
    Next Story
    X