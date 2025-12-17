Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 17 Dec 2025 8:51 AM IST
    date_range 17 Dec 2025 8:51 AM IST

    പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു; ഹണി ട്രാപ് കേസിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

    പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു; ഹണി ട്രാപ് കേസിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ
     ദ​ർ​ശ​ൻ, ര​വി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കു​ട​ക് മ​ടി​ക്കേ​രി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ ഹ​ണി ട്രാ​പ് കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു പ്ര​തി​ക​ളെ കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മ​ടി​ക്കേ​രി ടൗ​ണി​ലെ ഡെ​ച്ചൂ​ർ ഹൗ​സി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് കോ​ള​നി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പെ​യി​ന്റ് ക​ട​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ബി.​എ. ദ​ർ​ശ​ൻ റൈ (25), ​ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ എ​സ്. ര​വി (35) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ര​ണ്ടു സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​കെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം നാ​ലാ​യി. ര​ണ്ടു പ്ര​തി​ക​ളെ കൂ​ടി പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ണ്ട്.

    സി​ദ്ധാ​പു​ര റോ​ഡി​ലെ അ​ശോ​ക​പു​ര​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ര​ച​ന​യും മാ​താ​വ് മാ​ല​തി​യു​മാ​ണ് നേ​ര​ത്തേ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. മാ​ണ്ഡ്യ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ദ്ദൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യും ബം​ഗ​ളൂ​രു ചാ​മ​രാ​ജ്പേ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ എ​ച്ച്.​പി. മ​ഹാ​ദേ​വ​യാ​ണ് (39) ഹ​ണി​ട്രാ​പ്പി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഇ​ര​യാ​യ​ത്. അ​ടി​വ​സ്ത്രം മാ​ത്രം ധ​രി​ച്ച അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഓ​ടി മ​ടി​ക്കേ​രി ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​ഭ​യം തേ​ടി​യ ഇ​ര പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊലീസ് സംഭവം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.

