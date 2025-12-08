Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഫെ​ൽ​സി ലോ​ബോ​ക്ക്...
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 9:45 AM IST

    ഫെ​ൽ​സി ലോ​ബോ​ക്ക് ക​വി​ത പു​ര​സ്കാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫെ​ൽ​സി ലോ​ബോ​ക്ക് ക​വി​ത പു​ര​സ്കാ​രം
    cancel
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഡെ​ന്നി​സ് ഡി'​കു​ൻ​ഹ ആ​ൻ​ഡ് മേ​രി ഡി'​കു​ൻ​ഹ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ക​വി​ത ട്ര​സ്റ്റ് 2025ലെ ​മി​ക​ച്ച ക​വി​ത പു​സ്ത​ക സ​മ്മാ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഫെ​ൽ​സി ലോ​ബോ, ഡെ​റെ​ബെ​യ്‌​ൽ, അ​വ​രു​ടെ ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ പാ​ൽ​വ പോ​ണ്ടി​ന് 25,000 രൂ​പ​യും ഒ​രു മെ​മ​ന്റോ​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മ്മാ​ന​ത്തി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ജ​നു​വ​രി 11ന് ​സെ​ന്റ് അ​ലോ​ഷ്യ​സി​ന്റെ (ഡീം​ഡ് ടു.​ബി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി) പീ​സ് പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 20ാമ​ത് ക​വി​ത ഫെ​സ്റ്റി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ഫെ​ൽ​സി ലോ​ബോ​യു​ടെ ക​വി​ത​ക​ൾ അ​നീ​തി​ക്കും അ​സ​മ​ത്വ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ നി​ർ​ഭ​യ​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു. ക​വി ആ​ൻ​ഡ്രൂ എ​ൽ. കു​ൻ​ഹ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ കി​ഷൂ ബ​ർ​കൂ​ർ, വി​ല്യം പൈ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ജൂ​റി​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ക​വി​ത ട്ര​സ്റ്റ് 2025ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ്യ​ത്യ​സ്ത ലി​പി​ക​ളി​ലു​ള്ള ആ​കെ ഒ​മ്പ​ത് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​വി​ത ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ്ഞാ​ന​പീ​ഠ ജേ​താ​വ് കൊ​ങ്ക​ണി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ദാ​മോ​ദ​ർ മൗ​സോ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ഡെ​ന്നി​സ് ഡി'​കു​ൻ​ഹ​യു​ടെ​യും മേ​രി ഡി'​കു​ൻ​ഹ​യു​ടെ​യും മ​ക​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ഡി'​കു​ൻ​ഹ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:poetry awardBangalore News
    News Summary - Poetry Award to Felsey Lobo
    Similar News
    Next Story
    X