Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right...
    Metro
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 9:33 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു; 2023ൽ 3878 ​പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു; 2023ൽ 3878 ​പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ൾ
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 2023ൽ ​മാ​​ത്രം ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് 3878 കു​ട്ടി​ക​ൾ. ആ​കെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ 43 ശ​ത​മാ​നം വ​രു​മി​ത്. ദേ​ശീ​യ ക്രൈം ​റെ​​ക്കോ​ഡ്സ് ബ്യൂ​റോ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​താ​ണ് ഈ ​ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ 8929 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്.ഇ​തി​ൽ 36 ശ​ത​മാ​നം, കു​ട്ടി​ക​ളെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ കേ​സു​ക​ളാ​ണ്.

    2021 മു​ത​ൽ 2023 വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ 22 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ട്. 128 ബാ​ല​വേ​ല​യും 143 ശൈ​ശ​വ വി​വാ​ഹ​വും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു.പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ കു​റ​വാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളെ കേ​സി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ത​ന്നെ കോ​ട​തി​ക്കു പു​റ​ത്ത് ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​നു ത​യാ​റാ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:increaseKarnatakakaPOCSO CaseBanglore News
    News Summary - Violence against children is increasing 3878 POCSO cases in 2023
    Similar News
    Next Story
    X