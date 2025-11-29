Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Metro
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 10:22 AM IST

    ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ൽ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് ഊ​ഷ്മ​ള വ​ര​വേ​ൽ​പ്; ന​വ പ്ര​തി​ജ്ഞ ആ​ഹ്വാ​നം

    ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ൽ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് ഊ​ഷ്മ​ള വ​ര​വേ​ൽ​പ്; ന​വ പ്ര​തി​ജ്ഞ ആ​ഹ്വാ​നം
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ഡു​പ്പി ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ മ​ഠം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഊ​ഷ്മ​ള വ​ര​വേ​ൽ​പ് ല​ഭി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന, ഭാ​വി പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​മ്പ​ത് പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക​ളെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. മ​ഠ​ത്തി​ന്റെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ല​ക്ഷ​കാ​ന്ത ഗീ​താ​പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി രാ​വി​ലെ 11ന് ​ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ലെ​ത്തി.

    കോ​പ്ട​റി​ൽ ഉ​ഡു​പ്പി ഹെ​ലി​പാ​ഡി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം ആ​ദി ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ന്ന​ഞ്ചെ, ഉ​ഡു​പ്പി സി​റ്റി ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്, ക​ൽ​സ​ങ്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ റോ​ഡ്ഷോ ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് മ​ഠ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. യ​ക്ഷ​ഗാ​നം, പു​ലി​വേ​ഷം തു​ട​ങ്ങി​യ തു​ളു​നാ​ടി​ന്റെ വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ വേ​ഷം ധ​രി​ച്ച ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും റോ​ഡ്ഷോ​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നു. മ​ഠ​ത്തി​ൽ ഭ​ക്ത​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും മോ​ദി​യെ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ ക്ഷേ​ത്ര പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​യ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ അ​ഷ്ട​മ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വീ​ക്ഷി​ച്ചു. ക​ന​ക ഗോ​പു​ര​യി​ലെ​ത്തി​യ മോ​ദി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ങ്ങി ക​ന​ക​ദാ​സ പ്ര​തി​മ​യി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി. പു​തു​താ​യി സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ക​ന​ക​ന കി​ണ്ടി (ക​ന​ക ക​വ​ച) പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ഠ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പൂ​ർ​ണ​കും​ഭ സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. മ​ഠ​ത്തി​ലെ സ്വാ​മി​മാ​രും വി​വി​ധ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പു​ണ്യ​മാ​ധ്വ സ​രോ​വ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി മ​ഠ​ത്തി​ന്റെ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​കൊ​ണ്ടു. മ​ഠ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ല​ക്ഷ​കാ​ന്ത ഗീ​താ​പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മോ​ദി, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ത്തി​നും ഭാ​വി​ക്കും വേ​ണ്ടി ‘പു​തി​യ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യം’ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​മ്പ​ത് പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണം.

    ജ​ല​സം​ര​ക്ഷ​ണം, സ്വ​ന്തം മാ​താ​വി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ ന​ട​ൽ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക, ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യും ഒ​രു ദ​രി​ദ്ര​ന്റെ​യെ​ങ്കി​ലും ജീ​വി​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സ്വ​ദേ​ശി സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ‘പ്രാ​ദേ​ശി​ക​ത​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ശ​ബ്ദം’ എ​ന്ന മ​ന്ത്രം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക, പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത കൃ​ഷി പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക, യോ​ഗ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക, കൈ​യെ​ഴു​ത്ത് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക, രാ​ജ്യ​ത്തെ 25 പു​ണ്യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക​ൾ.

    ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ മോ​ദി എ​സ്‌.​പി‌.​ജി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന ക​ത്ത് അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​വ​രു​ടെ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ൽ എ​ഴു​താ​ൻ അ​വ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

