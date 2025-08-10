Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 10:19 AM IST

    മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​ത​യി​ൽ ഇ​ന്ന് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ്

    ന​മ്മ മെ​ട്രോ യെ​ല്ലോ ലൈ​ൻ, വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും
    മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​ത​യി​ൽ ഇ​ന്ന് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ ന​മ്മ മെ​ട്രോ യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ മെ​ട്രോ ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങു​ന്നു. യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ലെ സ​ർ​വി​സി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ആ​ർ​വി റോ​ഡ് മു​ത​ൽ ബൊ​മ്മ​സാ​ന്ദ്ര വ​രെ നീ​ളു​ന്ന 19.15 കി.​മീ. മെ​ട്രോ പാ​ത​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് ബെ​ള​ഗാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് ട്രെ​യി​നി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    രാ​വി​ലെ 10.30ഓ​ടെ എ​ച്ച്.​എ.​എ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന മോ​ദി, നേ​രെ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കാ​ണെ​ത്തു​ക. ബം​ഗ​ളൂ​രു-​ബെ​ള​ഗാ​വി വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​തി​ന്റെ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​മൃ​ത് സ​ർ- ശ്രീ​മാ​താ വൈ​ഷ്‍ണോ ദേ​വി ക​ത്രി, അ​ജ്നി- പു​ണെ വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം വെ​ർ​ച്വ​ലാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് റോ​ഡ് മാ​ർ​ഗം ആ​ർ.​വി റോ​ഡ് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തും. രാ​വി​ലെ 11.45നും 12.50​നും ഇ​ട​യി​ൽ മെ​ട്രോ യാ​ത്ര​യാ​ണ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​രെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ മെ​ട്രോ​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യു​ട്ട് ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി (ഐ.​ഐ.​ഐ.​ടി) ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മെ​ട്രോ​യു​ടെ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​മാ​യ ഓ​റ​ഞ്ച് ലൈ​നി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ടു​ക​യും യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.45ഓ​ടെ മോ​ദി ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റി​ൽ എ​ച്ച്.​എ.​എ​ല്ലി​ൽ എ​ത്തി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ തി​രി​ക്കും.

    19.15 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​ത്തി​ൽ പു​ർ​ണ​മാ​യും ആ​കാ​ശ​പാ​ത​യാ​യാ​ണ് യെ​ല്ലോ ലൈ​ൻ നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഗ്രീ​ൻ ലൈ​നി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് (ആ​ർ.​വി റോ​ഡ്) ആ​രം​ഭി​ച്ച് റാ​ഗി​ഗു​ഡ്ഡ, ജ​യ​ദേ​വ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, ബി.​ടി.​എം ലേ​ഔ​ട്ട്, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സി​ൽ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡ്, ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി, ഹൊ​ങ്ങ​സാ​ന്ദ്ര, കു​ട്‍ലു​ഗേ​റ്റ്, സി​ങ്ങ​സാ​ന്ദ്ര, ഹൊ​സ റോ​ഡ്, ബ​ര​തീ​ന അ​ഗ്ര​ഹാ​ര, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി, ഇ​ൻ​ഫോ​സി​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ കോ​ന​പ്പ​ന അ​ഗ്ര​ഹാ​ര, ഹു​സ്കൂ​ർ റോ​ഡ്, ബ​യോ​കോ​ൺ ഹെ​ബ്ബ​ഗൊ​ഡി, ഡെ​ൽ​റ്റ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ് ബൊ​മ്മ​സാ​ന്ദ്ര എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ലെ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ.

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ചി​ല റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​വ​രെ ഗ​താ​ഗ​തം വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടും. രാ​വി​ലെ 8.30 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 വ​രെ ചി​ല റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മാ​ര​ന​ഹ​ള്ളി രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി ജ​ങ്ഷ​ൻ മു​ത​ൽ അ​ര​വി​ന്ദ് ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​രെ​യു​ള്ള 18ാം മെ​യി​ൻ റോ​ഡ്, ഈ​സ്റ്റ് എ​ൻ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​ൻ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി എ​ല​വേ​റ്റ​ഡ് ഫ്ലൈ​ഓ​വ​ർ, ഹൊ​സൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന റോ​ഡ്, ഇ​ൻ​ഫോ​സി​സ് അ​വ​ന്യൂ, വേ​ളാ​ങ്ക​ണ്ണി റോ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ചി​ല പാ​ത​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 9.30 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച 2.30 വ​രെ ഈ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    രാ​വി​ലെ 8.30 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച 12 വ​രെ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ൾ: മാ​രേ​ന​ഹ​ള്ളി മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ലെ രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​രേ​ന​ഹ​ള്ളി 18ാം മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക്, മാ​രേ​ന​ഹ​ള്ളി ഈ​സ്റ്റ് എ​ൻ​ഡ് മെ​യി​ൻ റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​ൻ മു​ത​ൽ അ​ര​വി​ന്ദ ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​രെ. രാ​വി​ലെ 9.30 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച 2.30 വ​രെ അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന റോ​ഡു​ക​ൾ: സി​ൽ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡ് ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്ന്, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി എ​ല​വേ​റ്റ​ഡ് ഫ്ലൈ​ഓ​വ​ർ, ഹൊ​സൂ​ർ റോ​ഡ് വ​ഴി ഹൊ​സൂ​രി​ലേ​ക്ക്.

    ഹൊ​സൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി ഫേ​സ് ഒ​ന്നി​ലെ ഇ​ൻ​ഫോ​സി​സ് അ​വ​ന്യൂ, വേ​ളാ​ങ്കാ​നി റോ​ഡ്, എ​ച്ച്.​പി അ​വ​ന്യൂ റോ​ഡു​ക​ളി​ലും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. നി​യ​ന്ത്രി​ത ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നു​ള്ള ഇ​ത​ര വ​ഴി​ക​ൾ: രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​രേ​ന​ഹ​ള്ളി മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ൽ മാ​രേ​ന​ഹ​ള്ളി 18ാം മെ​യി​ൻ റോ​ഡ് വ​ഴി ജ​യ​ദേ​വ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ന​ശ​ങ്ക​രി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് സാ​ര​ക്കി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റോ​ഡ് / ഒ​മ്പ​താം ക്രോ​സ് റോ​ഡ് വ​ഴി ഇ​ട​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ് ഐ.​ജി സ​ർ​ക്കി​ൾ വ​ഴി ജ​യ​ദേ​വ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാം . എ​ട്ടാം മെ​യി​ൻ റോ​ഡ് / ഒ​മ്പ​താം ക്രോ​സ് റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​ഴി ആ​ർ.​വി. ഡെ​ന്റ​ൽ ജ​ങ്ഷ​ൻ, സ​ര​ക്കി ജ​ങ്ഷ​ൻ ഔ​ട്ട​ർ റി​ങ് റോ​ഡ് വ​ഴി ബ​ന്നാ​ർ​ഘ​ട്ട റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പോ​കാം.

    നാ​ലാ​മ​ത്തെ മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​യ​ദേ​വ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ വ​ല​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ്, സാ​ര​ക്കി മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ൽ ഇ​ട​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ്, ഐ.​ജി. സ​ർ​ക്കി​ൾ ആ​ർ.​വി. ഡെ​ന്റ​ൽ വ​ഴി എ​ട്ടാ​മ​ത്തെ മെ​യി​ൻ റോ​ഡ് ഒ​മ്പ​താം ക്രോ​സ് റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​ൻ​വ​ഴി ജ​യ​ദേ​വ / ബ​ന്നാ​ർ​ഘ​ട്ട റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പോ​കാം .​

    ഈ​സ്റ്റ് എ​ൻ​ഡ് സ​ർ​ക്കി​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ന​ശ​ങ്ക​രി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 29ാമ​ത് മെ​യി​ൻ റോ​ഡ്, 28ാമ​ത് മെ​യി​ൻ റോ​ഡ്, എ​ട്ടാ​മ​ത്, ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് ക്രോ​സ് ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​ഴി ഇ​ട​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ് ഡാ​ലി​യ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ വ​ല​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ് ഔ​ട്ട​ർ റി​ങ് റോ​ഡ്, സ​ര​ക്കി ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ വ​ല​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ് ക​ന​ക​പു​ര റോ​ഡി​ലേ​ക്കും ബ​ന​ശ​ങ്ക​രി​യി​ലേ​ക്കും പോ​കാം. ഹൊ​സൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ന​ക​പു​ര റോ​ഡ്, മൈ​സൂ​രു റോ​ഡ്, തും​കൂ​ർ റോ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഹൊ​സൂ​ർ റോ​ഡ് ബൊ​മ്മ​സാ​ന്ദ്ര ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ജി​ഗാ​നി റോ​ഡ് വ​ഴി ബ​ന്നാ​ർ​ഘ​ട്ട റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പോ​യി നൈ​സ് റോ​ഡി​ൽ എ​ത്ത​ണം.

    നൈ​സ് റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ഹൊ​സൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ബ​ന്നാ​ർ​ഘ​ട്ട ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി ജി​ഗാ​നി റോ​ഡ് വ​ഴി ബൊ​മ്മ​സാ​ന്ദ്ര ജ​ങ്ഷ​നി​ലേ​ക്കും ഹൊ​സൂ​ർ റോ​ഡി​ലേ​ക്കും പോ​ക​ണം. ഹൊ​സൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ർ​ജാ​പു​ർ റോ​ഡ്, വ​ർ​ത്തൂ​ർ, വൈ​റ്റ്ഫീ​ൽ​ഡ്, ഹോ​സ്കോ​ട്ടെ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ന്ദ​പു​ര ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ദൊ​മ്മ​സാ​ന്ദ്ര റോ​ഡ് വ​ഴി സ​ർ​ജാ​പു​ർ റോ​ഡി​ൽ എ​ത്ത​ണം .

    എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ആ​ർ ലേ​ഔ​ട്ട്, കോ​റ​മം​ഗ​ല, ബെ​ല്ല​ന്ദൂ​ർ, വൈ​റ്റ്ഫീ​ൽ​ഡ്, ന​ഗ​രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഹൊ​സൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ജാ​പു​ർ റോ​ഡ് വ​ഴി ച​ന്ദ​പൂ​രി​ലെ​ത്തി ഹൊ​സൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​ക​ണം.​ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി ഫേ​സ് ഒ​ന്നി​ൽ ഓ​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടാം ക്രോ​സ് റോ​ഡ്, ശി​ക്കാ​രി​പാ​ള​യ റോ​ഡ്, ഹു​ളി​മം​ഗ​ല റോ​ഡ്, ഗൊ​ല്ല​ഹ​ള്ളി റോ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കും.

