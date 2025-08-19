Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 12:26 PM IST

    മാ​ക​ളി ദു​ര്‍ഗ ഹി​ല്‍സി​ല്‍ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം ശു​ചീ​ക​രി​ച്ചു

    independence day celebration
    ബി.​എം.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​ക​ളി ദു​ര്‍ഗ ഹി​ല്‍സി​ല്‍ ശു​ചീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ സി​റ്റി ക്ല​ബി​ന്‍റെ (ബി.​എം.​സി.​സി)​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​ക​ളി ദു​ര്‍ഗ ഹി​ല്‍സി​ല്‍ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ ശു​ചീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​നം വ​കു​പ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    വ​നം അ​സി. ക​ണ്‍സ​ര്‍വേ​റ്റ​ര്‍ (എ.​സി.​എ​ഫ്) ശ്യാ​മ നാ​യി​ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​ക്സ് സ​ർ​വി​സ് മെ​ൻ അ​സോ. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി. ​വി​ജ​യ​ന്‍, റി​ട്ട.​വി​ങ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ സു​നി​ല്‍, എം.​ഒ. വ​ര്‍ഗീ​സ്, രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല്‍, പോ​ള്‍ പീ​റ്റ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തി. ‘ഭാ​ര​ത് റൈ​ഡ്സ് ഫ്രീ ​ആ​ന്‍ഡ് ഫി​യ​ര്‍ല​സ് ഫോ​റെ​വ​ര്‍’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വാ​ഹ​ന റാ​ലി​യും മേ​ജ​ർ സ​ന്ദീ​പ് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ്മൃ​തി മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന​യും മ​ധു​ര വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ബി.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ടി. മാ​ധ​വ​ന്‍, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​വി. സ​ന​ല്‍ ദാ​സ്, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി നീ​തു കൃ​ഷ്ണ, ട്ര​ഷ​റ​ർ വി​പി​ന്‍ പി. ​ശ​ങ്ക​ര്‍, ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം സം​ഗീ​ത് രാ​ജ് മോ​ഹ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    X