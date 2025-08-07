Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 10:05 AM IST

    കർണാടകയിലെ മദ്റസകളിൽ കന്നട പഠിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി

    Madarasa
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ 2000 ത്തോ​ളം മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ക​ന്ന​ട വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി (കെ.​ഡി.​എ). ഇ​തി​ന്റെ പൈ​ല​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. പ്രാ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 180 മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ പ​ഠ​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ഷാ​പ​ര​മാ​യ കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലു​ക​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​വ​ണ​മെ​ന്നും കെ.​ഡി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പു​രു​ഷോ​ത്തം ബി​ളി​മ​ലെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ഷ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​വും അ​വ​ഹേ​ളി​ക്ക​പ്പെ​ട​രു​തെ​ന്നും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഏ​ത് സ​മു​ദാ​യ​വും ക​ന്ന​ട പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ സ​ത്ത ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ഫ് ക​ന്ന​ട ലിം​ഗ്വി​സ്റ്റി​ക് ഹാ​ർ​മ​ണി’ എ​ന്ന ടെ​ക്സ്റ്റ് പു​സ്ത​കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. വൈ​കാ​തെ, ഇ​ത് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും. അ​തു​പോ​ലെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഉ​ർ​ദു അ​ക്കാ​ദ​മി​യെ ക​ന്ന​ട സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ബി​ളി​മ​ലെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2000 മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ ക​ന്ന​ട പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യു. ​നി​സാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. സി​ല​ബ​സ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ം. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് സ​ർ​വ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി സ​മീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

