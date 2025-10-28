Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    28 Oct 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 9:43 AM IST

    ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ചാ​രി​യ​റ്റ് ട്രെ​യി​ന്‍ മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്കും ഔ​റം​ഗാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്കും നീ​ട്ടാ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി

    ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ചാ​രി​യ​റ്റ് ട്രെ​യി​ന്‍ മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്കും ഔ​റം​ഗാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്കും നീ​ട്ടാ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ ആ​ഡം​ബ​ര ട്രെ​യി​നാ​യ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ചാ​രി​യ​റ്റ് മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്കും ഔ​റം​ഗാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്കും റൂ​ട്ട് നീ​ട്ടാ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി. അ​ജ​ന്ത, എ​ല്ലോ​റ ഗു​ഹ​ക​ൾ, മൈ​സൂ​രു, ഹം​പി തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി പു​തി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തും. അ​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ റൂ​ട്ട് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ (കെ.​ടി.​ഡി.​സി) ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​തും ഇ​ന്ത്യ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ കാ​റ്റ​റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ (ഐ.​ആ​ർ.​സി.​ടി.​സി) നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മാ​ണ് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ചാ​രി​യ​റ്റ്. അ​ഞ്ച് രാ​ത്രി​ക​ളും ആ​റ് പ​ക​ലും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ചാ​രി​യ​റ്റി​ന്റെ യാ​ത്രാ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗോ​വ​യെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മു​തി​ര്‍ന്ന റെ​യി​ല്‍വേ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. 2008ൽ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ചാ​രി​യ​റ്റ് നി​ല​വി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക, ഗോ​വ, കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, പു​തു​ച്ചേ​രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു. 18 കോ​ച്ചു​ക​ളു​ള്ള ട്രെ​യി​നി​ല്‍ ആ​യു​ർ​വേ​ദ സ്പാ, ​ര​ണ്ട് ഡൈ​നി​ങ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ശു​ചി​മു​റി​ക​ളു​ള്ള ഡീ​ല​ക്സ് മ​രം കാ​ബി​നു​ക​ൾ, ജിം, ​കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ട്. 44 മു​റി​ക​ളു​ള്ള ട്രെ​യി​നി​ൽ 84 ആ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. പ്രൈ​ഡ് ഓ​ഫ് ക​ർ​ണാ​ട​ക, ജു​വ​ൽ​സ് ഓ​ഫ് സൗ​ത്ത്, ഗ്ലിം​പ്‌​സ​സ് ഓ​ഫ് ക​ർ​ണാ​ട​ക എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്നു പാ​ക്കേ​ജു​ക​ള്‍ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം.

    നാ​ലു മു​ത​ൽ ഏ​ഴ് ദി​വ​സം വ​രെ​യാ​ണ് യാ​ത്രാ​സ​മ​യം. ‘ഗ്ലിം​പ്‌​സ​സ് ഓ​ഫ് ക​ർ​ണാ​ട​ക’ യാ​ത്ര​ക്ക് 2.65 ല​ക്ഷം രൂ​പ മു​ത​ലും ‘പ്രൈ​ഡ് ഓ​ഫ് ക​ർ​ണാ​ട​ക’, ‘ജ്യൂ​വ​ൽ​സ് ഓ​ഫ് സൗ​ത്ത്’ എ​ന്നീ യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് 3.98 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യു​മാ​ണ് ചെ​ല​വ്. യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് www.goldenchariot.org എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് മു​ഖേ​ന​യോ ഐ.​ആ​ർ.​സി.​ടി.​സി പോ​ലു​ള്ള ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അം​ഗീ​കൃ​ത ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ന്റ് വ​ഴി​യോ ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം.

