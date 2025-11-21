Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകായികാധ്യാപകൻ...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 7:46 AM IST

    കായികാധ്യാപകൻ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അലേവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ അംഗം കൂടിയായിരുന്നു
    കായികാധ്യാപകൻ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഗ​ണേ​ശ്

    ദേ​വ​ഡി​ഗ

    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: മാൽപെ നാരായണഗുരു സ്കൂളിലെ കായികാധ്യാപകൻ ഗണേഷ് ദേവഡിഗ മാർപ്പള്ളി (51) ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. അലേവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ അംഗം കൂടിയായിരുന്നു.

    പതിവുപോലെ ഗണേഷ് സ്കൂളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ജോലിക്കിടെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീണു. മണിപ്പാൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    മാർപ്പള്ളി നിവാസിയായ അദ്ദേഹം, പ്രാദേശിക സുഹൃദ് സംഘടനകൾ, ഭജൻ മണ്ഡലി, ഗഡ്ഡിഗെ അമ്മാനവാര കമ്മിറ്റി എന്നിവയിലെ സജീവ പങ്കാളിത്തം മൂലം പ്രദേശത്ത് പ്രശസ്തനായിരുന്നു. ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളുമുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mangalorephysical education teacherBengaluru NewsObituary
    News Summary - Physical education teacher passed away
    Similar News
    Next Story
    X