    date_range 10 Nov 2025 11:31 AM IST
    date_range 10 Nov 2025 11:31 AM IST

    പ​ര​പ്പ​ന ജ​യി​ലി​ൽ ഫോ​ണും ടി.​വി​യും; അ​​ന്തേ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ഖ​വാ​സം

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തേ​ടി
    പ​ര​പ്പ​ന ജ​യി​ലി​ൽ ഫോ​ണും ടി.​വി​യും; അ​​ന്തേ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ഖ​വാ​സം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ​ര​പ്പ​ന അ​ഗ്ര​ഹാ​ര ജ​യി​ലി​ൽ അ​​ന്തേ​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ൻ​​​ഡ്രോ​യ്ഡ് ഫോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും ടി.​വി കാ​ണു​ന്ന​തു​മാ​യു​ള്ള വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ജ​യി​ൽ എ.​ഡി.​ജി.​പി ബി. ​ദ​യാ​ന​ന്ദ​യോ​ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തേ​ടി​യ​താ​യും ക​ർ​ശ​ന​ന​ട​പ​ടി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​താ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​​ന്തേ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വി​ഡി​യോ​ക​ളാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ക്കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ ഉ​മേ​ഷ് റെ​ഡ്ഡി മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഒ​രു വി​ഡി​യോ​യി​ൽ. ടി.​വി​യും കാ​ണാം ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ. സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സ് പ്ര​തി​യാ​യ ത​രു​ൺ രാ​ജു, ന​ടി ര​ന്യ റാ​വു എ​ന്നി​വ​ർ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ​യും ഉ​ണ്ട്. ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​ച്ച​തോ​ടെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ഡി​യോ​യു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:home ministermobile phonesParappana Agrahara Central PrisonSocial media use
    News Summary - Phone and TV in Parappana Jail; Home Minister seeks report
