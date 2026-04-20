Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Metro > ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 20 April 2026 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 8:52 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ ടാ​ങ്ക​റി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ടാങ്കറിൽ തീപടർന്നപ്പോൾ

    മം​ഗ​ളു​രു: മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ് മ​ല​യാ​ളി ലോ​റി ഡ്രൈ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 11 പേ​ർ മ​രി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ങ്കോ​ള​ക്ക് സ​മീ​പം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 52-ൽ ​പെ​ട്രോ​ൾ ടാ​ങ്ക​റി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചു. ടാ​ങ്ക​റി​ലെ തീ ​സ​മീ​പ​ത്തെ വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും പ​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശം വ​ൻ ഭീ​തി​യി​ലാ​യി. മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്ന് ഹു​ബ്ബ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് പെ​ട്രോ​ൾ ക​യ​റ്റി​പ്പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ടാ​ങ്ക​റി​നാ​ണ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്. നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം തീ ​ആ​ളി​പ്പ​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ടാ​ങ്ക​റി​ൽ നി​ന്ന് പ​ട​ർ​ന്ന തീ ​റോ​ഡി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ച്ചു.

    അ​പ​ക​ട​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​യാ​യി കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ളോ​ളം അ​ക​ലെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു. തീ​പ്പി​ടു​ത്ത​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി ഇ​തു​വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ല്ല. വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് തീ ​കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ട​രാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FireKarnatakaNational Highwaypetrol tankerBengalur
    News Summary - Petrol tanker catches fire on national highway
    Similar News
    Next Story
    X