Madhyamam
    Metro
    13 Dec 2025 8:51 AM IST
    13 Dec 2025 8:51 AM IST

    ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്താ​ന്‍ ഉ​പാ​ധി​ക​ളോ​ടെ അ​നു​മ​തി

    ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്താ​ന്‍ ഉ​പാ​ധി​ക​ളോ​ടെ അ​നു​മ​തി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​ൺ മൈ​ക്ക​ൽ കു​ൻ​ഹ ക​മീ​ഷ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ച്ച് ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഐ.​പി.​എ​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ​സ്‌.​സി.​എ).

    ജൂ​ൺ നാ​ലി​ന് റോ​യ​ൽ ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്‍റെ ഐ.​പി.​എ​ൽ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ണ്ടാ​യ തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും​പെ​ട്ട് 11 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ക​മീ​ഷ​ന്‍ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്‍റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും ഘ​ട​ന​യും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ആ​ളു​ക​ളെ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളാ​ന്‍ അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തും സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​ണെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക എ​ന്‍ട്രി, എ​ക്സി​റ്റ് ഗേ​റ്റു​ക​ള്‍, മ​തി​യാ​യ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പു​തു​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ‌.​എ​സ്‌.​സി.‌​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വെ​ങ്കി​ടേ​ഷ് പ്ര​സാ​ദി​നെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട നി​യ​ന്ത്ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​മാ​യും ശി​വ​കു​മാ​റു​മാ​യും ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ച എ​ല്ലാ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് കെ‌.​എ​സ്‌.​സി.‌​എ സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യും പ്ര​സാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ കെ‌.​എ​സ്‌.​സി.‌​എ അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​നു​മ​തി തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

