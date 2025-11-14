Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Nov 2025 9:33 AM IST
    14 Nov 2025 9:33 AM IST

    ചിറ്റാപൂർ ടൗണിൽ ആർ.എസ്.എസ് പഥസഞ്ചലനത്തിന് അനുമതി

    ചിറ്റാപൂർ ടൗണിൽ ആർ.എസ്.എസ് പഥസഞ്ചലനത്തിന് അനുമതി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ശ​താ​ബ്ദി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചി​റ്റാ​പൂ​ർ ടൗ​ണി​ൽ 16ന് ​പ​ഥ​സ​ഞ്ച​ല​നം ന​ട​ത്താ​ൻ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ക​ല​ബു​റ​ഗി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​ക്കോ​ട​തി തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി. മാ​ർ​ച്ചി​ൽ 300 പേ​രും ബാ​ൻ​ഡി​ൽ 50 പേ​രു​മേ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വൂ എ​ന്നാ​ണ് നി​ബ​ന്ധ​ന. കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ പ​ഥ​സ​ഞ്ച​ല​ന​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന വി​വ​രം ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​സ് തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പൊ​തു​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി വേ​ണ​മെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പ​ഥ​സ​ഞ്ച​ല​ന​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ​ഹൈ​കോ​ട​തി​​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ഈ ​നി​യ​മം കോ​ട​തി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:RSSBangalore News
