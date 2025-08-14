Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 11:03 AM IST

    മൈ​സൂ​രു​വി​ല്‍ പി.​സി.​ബി പാ​ര്‍ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണം -ഐ.​ഇ.​എ​സ്.​എ

    PCB Park
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ഴി​ഞ്ഞ ബ​ജ​റ്റി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ പ്രി​ന്റ​ഡ് സ​ർ​ക്യു​ട്ട് ബോ​ർ​ഡ് (പി.​സി.​ബി) പാ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് സെ​മി ക​ണ്ട​ക്ട​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ.​ഇ.​എ​സ്.​എ) സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ന​വം​ബ​റി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു ബി.​ഐ.​ഇ.​സി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ടെ​ക് സ​മ്മി​റ്റി​ന് മു​​ന്നോ​ടി​യാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ന്നി​വ​രുമായുള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ശോ​ക് ച​ന്ദ​ക് മാ​ന്യ ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    ഐ.​ഇ.​എ​സ്.​എ​യു​ടെ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് അ​പ് മി​ത്ര പ​ദ്ധ​തി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക, പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഡി ​ഫ​ണ്ടു​ക​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് കോം​പോ​ണ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് സി​സ്റ്റം ഡി​സൈ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ് (ഇ.​എ​സ്.​ഡി.​എം) മേ​ഖ​ല വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഐ.​ഇ.​എ​സ്.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യു​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ട​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ഐ.​ഇ.​എ​സ്.​എ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.‘ആ​ഗോ​ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ള്‍ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നെ മാ​റ്റാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി, ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ഐ.​ടി, ന​വീ​ക​ര​ണം, ഗ​വേ​ഷ​ണ-​വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ശ​ക്തി​ക​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് കെ.​ഡി.​ഇ.​എം സി.​ഇ.​ഒ സ​ഞ്ജീ​വ് കു​മാ​ര്‍ ഗു​പ്ത പ​റ​ഞ്ഞു.

    18,000ത്തി​ല​ധി​കം സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട​പ്പു​ക​ളും 50 യൂ​നി​കോ​ണ്‍ ക​മ്പ​നി​ക​ളും ഉ​ള്ള ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സം​രം​ഭ​ക ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും 2029ഓ​ടെ 500 പു​തി​യ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ കാ​പ​ബി​ലി​റ്റി സെ​ന്റ​റു​ക​ള്‍ (ജി.​സി.​സി) കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യു​ടെ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഐ.​ടി ന​യം, നി​ര​വ​ധി സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഫ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍, ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ന്‍ ഹ​ബു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ 20 ബി​ല്യ​ണ്‍ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ക്വാ​ണ്ടം സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ 2035ഓ​ടെ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​നും നി​ര്‍ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:MysorepcbBengaluru News
