Madhyamam
    പ​ര്യ​യ മ​ഹോ​ത്സ​വം...
    Metro
    Posted On
    18 Jan 2026 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 9:48 AM IST

    പ​ര്യ​യ മ​ഹോ​ത്സ​വം ഇന്ന്

    പ​ര്യ​യ മ​ഹോ​ത്സ​വം ഇന്ന്
    ഉ​ത്സ​വ ക​വാ​ടം

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ചാ​ര​പ​ര​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഷി​രൂ​ർ മ​ഠ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യി കൈ​മാ​റു​ന്ന പ​ര്യ​യ മ​ഹോ​ത്സ​വം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച. ഷി​രൂ​ർ മ​ഠ​ത്തി​ലെ സ്വാ​മി വേ​ദ​വ​ർ​ധ​ന തീ​ർ​ഥ 2026-28 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് മ​ഠാ​ധി​പ​തി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കും. കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​ഡി കു​മാ​ര​സ്വാ​മി, ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി നേ​താ​ക്ക​ളും മ​ത മേ​ല​ധ്യ​ക്ഷ​രും പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    പു​ല​ർ​ച്ച 1.15ന് ​കാ​പ്പു​വി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ദ​ണ്ഡ​തീ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യ പു​ണ്യ​സ്‌​നാ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ര​ണ്ട് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഭ​ക്ത​ർ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടി​ന് ജോ​ഡു​ക​ട്ടെ​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ഹാ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കും. ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​ന്ന​ദാ​നം ഉ​ണ്ടാ​കും.

    പേ​ജാ​വ​ര, പു​ത്തി​ഗെ, അ​ദ​മ​രു, കൃ​ഷ്ണ​പു​ര, ഷി​രൂ​ർ, സോ​ധെ, ക​ണി​യൂ​ർ, പ​ലി​മാ​രു എ​ന്നീ അ​ഷ്ട​മ​ഠ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രെ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം വീ​തം മ​ഠാ​ധി​പ​തി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ര്യ​യ മ​ഹോ​ത്സ​വം. ദ്വൈ​ത ത​ത്ത്വ​ചി​ന്താ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ പ​തി​മൂ​ന്നാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​ക​നും സ​ന്യാ​സി​യു​മാ​യ മാ​ധ​വാ​ചാ​ര്യ​രാ​ണ് സ​മ്പ്ര​ദാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

