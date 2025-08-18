Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Aug 2025 10:52 AM IST
    വി​ഭ​ജ​നം സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ ആ​ശ​യം -പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ

    Priyank Kharge
    പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ര​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന ആ​ശ​യം ആ​ദ്യ​മാ​യി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത് വി​നാ​യ​ക് ദാ​മോ​ദ​ർ സ​വ​ർ​ക്ക​റാ​ണെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ജി​ന്ന​യും മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗും അ​ത് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​ള​രെ മു​മ്പു​ത​ന്നെ ഇ​ത് സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ ആ​ശ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘ടു ​നേ​ഷ​ൻ​സ്’ എ​ന്ന ആ​ശ​യം ആ​ദ്യ​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത് ‘വീ​ർ’ സ​വ​ർ​ക്ക​റാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ‘തു​ക്ഡെ തു​ക്ഡെ സം​ഘം’ അ​തി​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും ‘എ​ക്‌​സി’​ലെ പോ​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി, ബ​യോ​ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​വ​ർ​ക്ക​റു​ടെ ര​ച​ന​ക​ളെ​യും പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ര​മം പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നു.

    1922ൽ ​എ​ഴു​തി​യ ‘എ​സ​ൻ​ഷ്യ​ൽ​സ് ഓ​ഫ് ഹി​ന്ദു​ത്വ’​യി​ൽ, സ​വ​ർ​ക്ക​ർ ഹി​ന്ദു​ത്വ​ത്തെ മ​തം കൊ​ണ്ട​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മാ​തൃ​രാ​ജ്യം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യെ ‘പി​തൃ​ഭൂ​മി​യും പു​ണ്യ​ഭൂ​മി​യും’ എ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    1937ൽ ​അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​സ​ഭ​യു​ടെ 19ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​വ​ർ​ക്ക​ർ ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു: ‘ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം എ​തി​ർ​പ്പ് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ര​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു ഏ​കീ​കൃ​ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. മ​റി​ച്ച്, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ര​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്: ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളും മു​സ്‍ലിം​ക​ളും.’

    1943ൽ ​നാ​ഗ്പൂ​രി​ൽ സ​വ​ർ​ക്ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ഖാ​ർ​ഗെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചു: ‘മി​സ്റ്റ​ർ ജി​ന്ന​യു​ടെ ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തോ​ട് എ​നി​ക്ക് യാ​തൊ​രു ത​ർ​ക്ക​വു​മി​ല്ല. ന​മ്മ​ൾ, ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ, സ്വ​യം ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ണ്, ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളും മു​സ്‍ലിം​ക​ളും ര​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന​ത് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്.’

    ബി.​ജെ.​പി ഈ ​ച​രി​ത്രം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട്, ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​റു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ഖാ​ർ​ഗെ ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    ‘ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​വും ര​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം, മി​സ്റ്റ​ർ സ​വ​ർ​ക്ക​റും മി​സ്റ്റ​ർ ജി​ന്ന​യും അ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൂ​ർ​ണ​മാ​യ യോ​ജി​പ്പി​ലാ​ണ്. ഇ​രു​വ​രും യോ​ജി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ര​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് വാ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു -ഒ​ന്ന് മു​സ്‌​ലിം രാ​ഷ്ട്ര​വും മ​റ്റൊ​ന്ന് ഹി​ന്ദു രാ​ഷ്ട്ര​വും. ര​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ജീ​വി​ക്കേ​ണ്ട നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളു​ടെ​യും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ​യും കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​വ വ്യ​ത്യാ​സ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്’ -മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

