    date_range 11 Sept 2025 8:09 AM IST
    date_range 11 Sept 2025 8:09 AM IST

    പ​ര​ശു​രാ​മ​ൻ പ്ര​തി​മ: സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ഹൈ​കോ​ട​തി നോ​ട്ടീ​സ്

    പ​ര​ശു​രാ​മ​ൻ പ്ര​തി​മ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കാ​ർ​ക്ക​ള​യി​ലെ തീം ​പാ​ർ​ക്കി​ൽ പ​ര​ശു​രാ​മ​ന്റെ വെ​ങ്ക​ല പ്ര​തി​മ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു. 2023ൽ ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ന് ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം പാ​ർ​ക്കി​ലെ 33 അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള പ്ര​തി​മ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    പു​തി​യ ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചും പ്ര​ശ​സ്ത ശി​ൽ​പി​യെ നി​യ​മി​ച്ചും പ്ര​തി​മ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ദ​യ് ഷെ​ട്ടി മു​നി​യാ​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​മ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വെ​ങ്ക​ല​ത്തി​ന് പ​ക​രം പി​ച്ച​ള ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ത് പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ​യെ അ​പ​ക​ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന വി​ശ്വാ​സം ലം​ഘി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ പ്ര​തി​മ​യു​ടെ മു​ക​ൾ ഭാ​ഗം പാ​ർ​ക്കി​ന് പു​റ​ത്ത് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് തീം ​പാ​ർ​ക്ക് അ​പൂ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ക​യും ഭ​ക്ത​രു​ടെ വി​കാ​രം വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നെ​ന്ന് മു​നി​യാ​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ്ര​തി​മ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി ര​ജി​സ്ട്രി​യി​ൽ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ഭു ബ​ഖ്രു, ജ​സ്റ്റി​സ് സി.​എം. ജോ​ഷി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് നേ​ര​ത്തെ ഒ​രു വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച പ്ര​കാ​രം പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഹൈ​കോ​ട​തി നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മു​നി​യാ​ലി​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ശ്രീ​കാ​ന്ത് വി.​കെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്, ഹൈ​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ച് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ക്കു​ക​യും കേ​സ് ഡി​സം​ബ​ർ 10ലേ​ക്ക് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    High courtParasurama statueGovernment of Karnataka
