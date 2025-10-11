Begin typing your search above and press return to search.
    വെ​റും അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്ന്; രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മി​ല്ല -ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര

    വെ​റും അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്ന്; രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മി​ല്ല -ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര
    ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ (ജി.​ബി.​എ) ആ​ദ്യ യോ​ഗ​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ, ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വരുന്ന തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യി​ലേ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വി​ഷ​യമോ മ​​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യോ അ​ജ​ണ്ട​യി​ലി​ല്ല. അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നി​ലെ അ​ജ​ണ്ട ഭ​ക്ഷ​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു.

    13ന് ​മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രെ​യും എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രെ​യും അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നി​ന് ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത് മ​​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ളോ​ടു പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​യ്യ, മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ സ​തീ​ഷ് ജാ​ർ​ക്കോ​ളി, എ​ച്ച്.​സി. മ​ഹാ​ദേ​വ​പ്പ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ച്ചി​ട്ട മു​റി​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ മാ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച​ല്ലെ​ന്നും മ​റ്റൊ​രു സെ​ൻ​സി​റ്റി​വ് വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്നും പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ​അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ലെ ചി​ല​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണ് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പി​നു​ശേ​ഷം മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം പേ​രെ​ങ്കി​ലും മാ​റും. ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​ത്തി​ന് അ​വ​കാ​ശ​മു​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​യി​ടു​ക​യാ​ണ് പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നാ​ണ് ശി​വ​കു​മാ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം.

    34 അം​ഗ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ രാ​ജി​വെ​ച്ച ഒ​ഴി​വു നി​ക​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​ഒ​ഴി​വും നി​ക​ത്തും. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മാ​റു​ന്ന കാ​ര്യം ഉ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു റാ​വു​വും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന​ക​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​വം​ബ​റി​ൽ പ​രി​സ​മാ​പ്തി​യാ​വു​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ബി.​​വൈ. വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

