    date_range 7 Nov 2025 10:21 AM IST
    date_range 7 Nov 2025 10:21 AM IST

    കൊ​ല​ക്ക​യ​റി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട കു​ട്ടി ഇ​നി മു​ത്ത​ച്ഛ​നൊ​പ്പം

    കൊ​ല​ക്ക​യ​റി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട കു​ട്ടി ഇ​നി മു​ത്ത​ച്ഛ​നൊ​പ്പം
    മം​ഗ​ളൂ​രു: നാ​ലു​വ​യ​സ്സു​ള്ള മ​ക​ളെ​യും കൂ​ട്ടി തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച യു​വാ​വി​നൊ​പ്പം ത​നി​ക്കി​നി ജീ​വി​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന് ഭാ​ര്യ. ഇ​തോ​ടെ, പൊ​ലീ​സ് കു​ട്ടി​യെ മു​ത്ത​ച്ഛ​ന് കൈ​മാ​റി.

    കാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന യു​വാ​വി​നെ​യും മ​ക​ളെ​യും പ​ണ​മ്പൂ​ർ, കാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഏ​ഴു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് വി​വാ​ഹി​ത​നാ​യ യു​വാ​വും ഭാ​ര്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഇ​വ​രെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മം വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കു​ട്ടി​യെ യു​വാ​വി​ന്റെ പി​താ​വി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വി​ട്ട​ത്.

