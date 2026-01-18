Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    18 Jan 2026 10:29 AM IST
    18 Jan 2026 10:30 AM IST

    പള്ളുരുത്തി പൊതുശ്മശാനം, പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം

    ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ലെ നാ​ല്​ ചൂ​ള​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്
    പള്ളുരുത്തി പൊതുശ്മശാനം, പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം
    പ​ള്ളു​രു​ത്തി: അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ള്ളു​രു​ത്തി ശ്മ​ശാ​നം നാ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ക്കി​ലെ​ന്ന് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ. പ​ള്ളു​രു​ത്തി, സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യ കു​മ്പ​ള​ങ്ങി, ചെ​ല്ലാ​നം, തോ​പ്പും​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഹൈ​ന്ദ​വ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ര​ണാ​ന്ത​ര ദ​ഹ​ന ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സ്ഥ​ക്കെ​തി​രാ​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ലെ നാ​ലു ചൂ​ള​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു ഗ്യാ​സ്ചൂ​ള​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ര​ഹി​ത​മാ​യി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    പ​ള്ളു​രു​ത്തി ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    ഒ​രു മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 4000 രൂ​പ​യാ​ണ് ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ർ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ൽ നി​യ​മ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ര​ശീ​തു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​റി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​മു​ണ്ട്.

    മൃ​ത​ദേ​ഹ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ വൈ​ദ്യു​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ചൂ​ള​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, ശ്മ​ശാ​നം ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​രു​ടെ പേ​രു വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വി​റ​കു​ക​ളു​ടെ അ​ള​വ് വി​വ​രം എ​ന്നി​വ എ​ഴു​തി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ സാം​സ്കാ​രി​ക യോ​ജ​ന സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ കെ.​ജി. സ​ര​സ കു​മാ​ർ, സി.​ജി പ്ര​താ​പ​ൻ, സി.​ജി.​സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

