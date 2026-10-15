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    ന​വോ​ത്ഥാ​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​നാ​ത​ന​ധ​ർ​മ വ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം -പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ

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    ന​വോ​ത്ഥാ​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​നാ​ത​ന​ധ​ർ​മ വ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം -പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വും, വാ​ഗ്‌​ഭ​ടാ​ന​ന്ദ​നും, ച​ട്ട​മ്പി സ്വാ​മി​ക​ളും, മ​ഹാ​ത്മാ അ​യ്യ​ങ്കാ​ളി​യും, ഗാ​ന്ധി​ജി​യും പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കി​യ മ​ഹ​ത്താ​യ ജീ​വി​ത മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ട്ട് ന​ട​ക്കാ​ൻ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​തെ​ന്നും ഈ ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തെ വീ​ണ്ടും ഭ്രാ​ന്താ​ല​യ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് സ​നാ​ത​ന ധ​ർ​മ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ക്താ​ക്ക​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പു​സ്ത​ക ര​ച​യി​താ​വും സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗ​വു​മാ​യ പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ പു.​ക.​സ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പു​സ്ത​ക പ​രി​ച​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 'സ​നാ​ത​ന ധ​ർ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഹി​ന്ദു​ത്വ വ​ഴി​ക​ൾ' എ​ന്ന പു​സ്ത​കം എ​ഴു​താ​നു​ണ്ടാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​യി​ത്ത​ജാ​തി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്ന​തും ഈ ​സ​നാ​ത​ന ധ​ർ​മ വ്യ​വ​സ്ഥ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ജാ​തി​ക്ക​തീ​ത​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ​വും മ​ഹ​ത്താ​യ ന​വോ​ത്ഥ​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും കേ​ര​ളീ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​യ​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ്, മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽ പോ​ലും സ്വാ​ധീ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് 1940 മു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കാ​ലു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​ത്.

    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ പു.​ക,സ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വ​ല്ല​പ്പു​ഴ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​ശ​സ്ത ചി​ന്ത​ക​നും വാ​ഗ്മി​യും കേ​ളു​വേ​ട്ട​ൻ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ കെ.​ടി. കു​ഞ്ഞി ക​ണ്ണ​ൻ, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ പു​രോ​ഗ​മ​ന ക​ലാ സാ​ഹി​ത്യ​സം​ഗം മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​രേ​ഷ് കോ​ഡൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പു​സ്ത​ക​ത്തെ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ച്ചു. വി.​ജെ.​കെ. നാ​യ​ർ, ആ​ർ.​വി. ആ​ചാ​രി എ​ന്നി​വ​ര്‍ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എ.​പി. നാ​ണു, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി അ​തി​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പൊ​ന്ന​മ്മ ദാ​സ്, പി. ​ഗീ​ത, ര​തി സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ച്ചെ​ണ്ട് ന​ൽ​കി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി. ​കു​ഞ്ഞ​പ്പ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​പി. പ്ര​ദീ​പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Goal of Sanatana Dharma Advocates is to Subvert Renaissance Values: P Jayarajan
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