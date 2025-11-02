Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനോ​ര്‍ക്ക...
    Metro
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 8:02 AM IST

    നോ​ര്‍ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍; ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 2800ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    നോ​ര്‍ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍; ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 2800ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ത്തു
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് മു​ഖേ​ന ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് 2800ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡി​ന് അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ത്തു. ബം​ഗ​ളൂ​രു, മൈ​സൂ​ർ, മം​ഗ​ലാ​പു​രം, ഉ​ഡു​പ്പി, ഷി​മോ​ഗ, വി​ജ​യ​ന​ഗ​ര (ഹോ​സ്പെ​ട്ട് ), ദാ​വ​ൺ​ഗ​രെ, ബെ​ൽ​ഗാ​വി, തു​മ​കൂ​രു, ബെ​ല്ലാ​രി അ​ട​ക്കം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത്.

    കെ.​എം.​സി.​സി, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി ന​ഗ​ർ, സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള സ​മാ​ജം, ക​ല വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, കാ​രു​ണ്യ ബം​ഗ​ളൂ​രു ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ട്ര​സ്റ്റ്, ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം, എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി സ​മി​തി കെ.​ജി. ഹ​ള്ളി, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ്, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം നീ​ല​മം​ഗ​ല, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം മൈ​സൂ​ർ, അ​ലു​മ്നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ പോ​ളി​ടെ​ക്‌​നി​ക്‌, കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഉ​ഡു​പ്പി, സെൻറ് അ​ൽ​ഫോ​ൻ​സ ​ഫൊ​റോ​ന ച​ർ​ച്ച് സു​ൽ​ത്താ​ൻ​പാ​ള​യ, പ്രോ​ഗ്ര​സി​വ് ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, അ​രു​ണോ​ദ​യ ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മെ​ട്രോ ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ട്ര​സ്റ്റ്, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം മ​ഗാ​ദ റോ​ഡ്/ കെ.​ആ​ർ പു​രം/ മ​ല്ലേ​ശ്വ​രം, കേ​ളി ബം​ഗ​ളൂ​രു, സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് ച​ർ​ച്ച് ധ​ർ​മ്മാ​രാം, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം മം​ഗ​ളൂ​രു, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബി​ദാ​ര​ഹ​ള്ളി, കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹോ​സ്പെ​ട്ട്, കേ​ര​ളീ​യ സം​സ്കൃ​തി​ക് സം​ഘ് ബെ​ള​ഗാ​വി തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി. ​കു​ഞ്ഞ​പ്പ​ൻ, റ​ജി​കു​മാ​ർ, എം.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്, കെ.​പി. ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, ഫി​ലി​പ് ജോ​ർ​ജ്, സ​ന്ദീ​പ് കൊ​ക്കൂ​ൺ, എ​ൽ​ദോ ചി​റ​ക്ക​ച്ചാ​ലി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ പ​രി​ര​ക്ഷ പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കും. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു മാ​ത്ര​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ‘നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍’.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ExpatriatesNORCA cardBangalore News
    News Summary - Over 2800 expatriates in Karnataka have become NORCA card members
    Similar News
    Next Story
    X