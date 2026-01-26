Begin typing your search above and press return to search.
    ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ഹാ​രം നി​രോ​ധി​ച്ചു

    കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി ന​ട​ൻ ദ​ർ​ശ​ന്റെ വീ​ട്ടാ​ഹാ​ര ആ​വ​ശ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല
    ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ഹാ​രം നി​രോ​ധി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് വി.​ഐ.​പി പ​രി​ഗ​ണ​ന ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ജ​യി​ൽ ഭ​ര​ണം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന നീ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വി​ചാ​ര​ണ​ത്ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കും സി​വി​ൽ ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കും സ്വ​കാ​ര്യ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​കം ചെ​യ്ത എ​ല്ലാ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും സം​സ്ഥാ​ന ജ​യി​ൽ, ക​റ​ക്ഷ​ന​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് വ​കു​പ്പ് നി​രോ​ധി​ച്ചു. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് പൊ​ലീ​സ് (ജ​യി​ൽ) അ​ലോ​ക് കു​മാ​ർ പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ഉ​ന്ന​ത ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​മീ​പ​കാ​ല വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഏ​കീ​കൃ​ത മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഹൈ​കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യ​ത്തോ അ​ഭി​മു​ഖ സ​മ​യ​ത്തോ പാ​കം ചെ​യ്ത ഭ​ക്ഷ​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി വി​ല​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വ്, ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് വ​കു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ‘‘ക​ർ​ണാ​ട​ക ജ​യി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി എ​ല്ലാ ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കും മ​തി​യാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം, വ​സ്ത്രം, കി​ട​ക്ക എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ന​കം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ’’​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ വി​ള​മ്പു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണം ഇ​തി​ന​കം എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ.​ഐ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്നും ‘ഫോ​ർ-​സ്റ്റാ​ർ’​ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര റേ​റ്റി​ങ് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​മി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം, ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത ​േക്വാ​ട്ട പാ​കം ചെ​യ്യാ​ത്ത​തും പാ​യ്ക്ക് ചെ​യ്ത​തു​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ.

    പു​തി​യ പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ: ര​ണ്ട് കി​ലോ വ​രെ (വാ​ഴ​പ്പ​ഴം, ആ​പ്പി​ൾ, മാ​മ്പ​ഴം, പേ​ര​ക്ക, ചി​ക്കൂ​സ്).

    ഉ​ണ​ങ്ങി​യ പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ: അ​ര കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രെ (ബ​ദാം, ക​ശു​വ​ണ്ടി, വാ​ൽ​ന​ട്ട്, ഉ​ണ​ക്ക​മു​ന്തി​രി).

    ബേ​ക്ക​റി/​ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ: അ​ര കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രെ (ബി​സ്‌​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, കു​ക്കി​ക​ൾ, നാം​കീ​നു​ക​ൾ, ചി​പ്‌​സ്).

    ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യ​ത്ത് ധ​രി​ക്കു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ ര​ണ്ട് ജ​ടേി മേ​ൽ​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ട് ജോ​ടി അ​ടി​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും മാ​ത്ര​മേ ധ​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ള്ളൂ എ​ന്നും വ​കു​പ്പ് പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​തി​വ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​ധി​ക വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടും.

    വ​കു​പ്പ് സാ​ധാ​ര​ണ കി​ട​ക്ക സൗ​ക​ര്യം ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ, ക​ർ​ശ​ന സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും സ്ഥ​ല ല​ഭ്യ​ത​ക്കും വി​ധേ​യ​മാ​യി ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു അ​ധി​ക പു​ത​പ്പ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കാം. ത​ല​യ​ണ​ക​ൾ, മെ​ത്ത​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​റ്റു കി​ട​ക്ക സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളൊ​ന്നും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല. രേ​ണു​ക​സ്വാ​മി കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ ന​ട​ൻ ദ​ർ​ശ​നും കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച വീ​ട്ടു​ഭ​ക്ഷ​ണ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​പ്പോ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച സ​മ​യം വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ‘‘വ​ലു​തോ ചെ​റു​തോ ആ​യ ഒ​രു പ്ര​തി​യും നി​യ​മ​ത്തി​ന് അ​തീ​ത​ന​ല്ല’’​എ​ന്ന് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട്, വീ​ട്ടു​ഭ​ക്ഷ​ണം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് കോ​ട​തി അ​ടു​ത്തി​ടെ സ്റ്റേ ​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

