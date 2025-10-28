Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 11:17 AM IST

    പ്ര​തി​മാ​സ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    പ്ര​തി​മാ​സ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​തി​മാ​സ സെ​മി​നാ​റി​ൽ ഡോ. ​വി​നി​യ വി​പി​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​സ​ക്തി എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​മാ​സ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഡോ. ​വി​നി​യ വി​പി​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​സ​ക്തി എ​ന്ന​ത് പ്രാ​യ​ലിം​ഗ ഭേ​ദ​മ​ന്യേ എ​ല്ലാ​വ​രി​ലും പ്ര​ക​ട​മാ​യി ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ആ​ഗോ​ള സ​മ​സ്യ​യാ​ണെ​ന്ന് വി​നി​യ വി​പി​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വ​ർ​ത്ത​മാ​ന കാ​ല ഇ​ന്ത്യ നേ​രി​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യും ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. 40 കോ​ടി​യോ​ളം വ​രു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ 59 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്കും ഫോ​ൺ ഇ​ല്ലാ​തെ ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന പു​തി​യ ക​ണ​ക്ക് വ​ലി​യ വി​പ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തി​ര​ക്കേ​റി​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ദി​ന​ച​ര്യ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​മി​ത ഉ​പ​യോ​ഗ​വും മ​നു​ഷ്യ​രെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​സ​ക്തി​യു​ടെ ഇ​ര​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് വൈ​ദ്യ​ൻ എം. ​രാ​ഘ​വ​ദാ​സ് ച​ർ​ച്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പി. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ, ആ​ർ.​വി. പി​ള്ള, പ്ര​ഭാ​ക​ര പി​ള്ള, ഇ.​ആ​ർ. പ്ര​ഹ്ലാ​ദ​ൻ, പൊ​ന്ന​മ്മ ദാ​സ്, ത​ങ്ക​മ്മ സു​കു​മാ​ര​ൻ, ക​ൽ​പ​ന പ്ര​ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​ദീ​പ് പി.​പി. ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

