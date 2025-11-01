Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 10:58 AM IST

    ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്ത​ത് 1.86 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ൺ; കി​ട്ടി​യ​ത് ടൈ​ൽ

    ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്ത​ത് 1.86 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ൺ; കി​ട്ടി​യ​ത് ടൈ​ൽ
    സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ണി​ന് പ​ക​രം ല​ഭി​ച്ച ടൈ​ൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: 1.86 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ൺ ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്ത ടെ​ക്കി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത് ടൈ​ൽ ക​ഷ​ണം. യെ​ല​ച്ച​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യ പ്ര​മോ​ദ് (43) 1.86 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സാം​സ​ങ് ഗാ​ല​ക്സി ഇ​സ​ഡ് ഫോ​ൾ​ഡ് സെ​വ​ൻ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ൺ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14നാ​ണ് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഓ​ർ​ഡ​ർ കൊ​ടു​ത്ത​ത്. ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ണ​വു​മ​ട​ച്ചു. 19ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് പാ​ർ​സ​ൽ കൈ​യി​ൽ കി​ട്ടി തു​റ​ന്നു​നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നു മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്.

    നാ​ഷ​ന​ൽ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം ലോ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സി​നെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു. ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത​യി​ലെ വ​ഞ്ച​ന, ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ട വ​ഞ്ച​ന, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ആ​ക്ടി​ലെ 66 ഡി ​വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​രം പൊ​ലീ​സ് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Ordered a smartphone worth 1.86 lakhs; received a tile
