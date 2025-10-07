Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 10:29 AM IST

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​വ​രാ​ത്രി: 33 കു​ട്ടി​ക​ളെ ക​​ണ്ടെ​ത്തി

    ഭി​ക്ഷാ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി​രു​ന്നു ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ
    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​വ​രാ​ത്രി: 33 കു​ട്ടി​ക​ളെ ക​​ണ്ടെ​ത്തി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ജി​ല്ല ശി​ശു സം​ര​ക്ഷ​ണ യൂ​നി​റ്റി​ന് കീ​ഴി​ൽ സ്​​പെ​ഷ​ൽ ജു​വ​നൈ​ൽ പൊ​ലീ​സും ചൈ​ൽ​ഡ് ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​വ​രാ​ത്രി’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ​പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ഭി​ക്ഷാ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി​രു​ന്നു ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ. 12 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും 21 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം 33 പേ​രെ ക​​ണ്ടെ​ത്തി. ദ​സ​റ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ മേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്നും കൊ​ട്ടാ​ര വ​ള​പ്പി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. തി​ര​ക്കേ​റി​യ ജ​ങ്ഷ​നു​ക​ളി​ലും മൈ​സൂ​രു മൃ​ഗ​ശാ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് കു​ട്ടി​ക​ളെ ചൈ​ൽ​ഡ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി(​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി) മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും. സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ര​വി ച​ന്ദ്ര​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. കു​ട്ടി​ക​ൾ ഭാ​വി​യി​ൽ ഭി​ക്ഷാ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:child protectionChild welfareChild HelplinemetronewsBangalor
    News Summary - Operation Navaratri: 33 children traced
