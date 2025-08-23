Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    23 Aug 2025 11:10 AM IST
    Updated On
    23 Aug 2025 11:10 AM IST

    ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ കാ​ഗ​ർ ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള യു​ദ്ധം’

    ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ കാ​ഗ​ർ ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള യു​ദ്ധം’
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: 2024 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ കാ​ഗ​ർ മ​ധ്യ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ​യും അ​വി​ട​ത്തെ പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള യു​ദ്ധ​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ‘ക​ർ​ണാ​ട​ക പീ​പ്ൾ​സ് ഫോ​റം എ​ഗ​ൻ​സ്റ്റ് വാ​ർ ഓ​ൺ ആ​ദി​വാ​സി​സ്’ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തു​വ​രെ 500ല​ധി​കം നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളും പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 2026 മാ​ർ​ച്ചോ​ടെ ന​ക്സ​ലി​സ​ത്തെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ഗ​ഡ്‌​ചി​രോ​ളി​യി​ലും ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലെ റാ​യ്ഗ​ഢി​ലു​മാ​യി ഖ​ന​ന​വും വ​ന​ന​ശീ​ക​ര​ണ​വും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ബ​സ്താ​ർ പ്ര​ദേ​ശം ‘വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൈ​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ച്ച മേ​ഖ​ല​യാ​യി’ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ക​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ൽ നീ​തി​ന്യാ​യ​വി​ധേ​യ​മ​ല്ല.

    സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യാ​ജ ‘എ​ൻ​കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ’ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ വ്യാ​ജ​ക്കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ക്കു​ന്ന​തും ആ​ദി​വാ​സി മു​ന്നേ​റ്റ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തും ഈ ​യു​ദ്ധം മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ളെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ കാ​ഗ​ർ’ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​യും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​ന്റ് മാ​ർ​ക്ക്സ് റോ​ഡി​ലെ ആ​ശീ​ർ​വാ​ദ് ലൊ​യോ​ള ഹാ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ പീ​സ് അം​ഗം പ്ര​ഫ. ജി. ​ഹ​ർ​ഗോ​പാ​ൽ, ബ​സ്ത​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് സോ​ണി സോ​റി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

