cancel camera_alt കർണാടക മലയാളി കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ ഉമ്മൻ‌ചാണ്ടി അനുശോചന യോഗത്തിൽ നിന്ന്​ By വെബ് ഡെസ്ക് ബംഗളൂരു: ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കർണാടക മലയാളി കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുശോചന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. ആദർശത്തിന്‍റെ മുഖമുദ്രയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണം ജനാധിപത്യ കേരളത്തോടൊപ്പം മറുനാടൻ മലയാളികൾക്കും നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണെന്ന് യോഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ജേക്കബ് മാത്യു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി നന്ദകുമാർ കൂടത്തിൽ അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. കെ.സി. അശോക്, ശ്രീനിവാസപ്പ, കെ.എം.സി ഭാരവാഹികളായ സജു ജോൺ, ജിബി കെ.ആർ. നായർ, വർഗീസ് ജോസഫ്, ശിവൻകുട്ടി, ഷാജു മാത്യു, രാധാകൃഷ്ണൻ, ജസ്റ്റിൻ ജയിംസ്, റിജോ, ഷേർളി തോമസ്, സിന്ധു പ്രശാന്ത്, സുമ, ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. Show Full Article

'Oommen Chandy is the epitome of the ideal'; A condolence meeting was organized