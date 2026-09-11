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    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ഖ​ണ്ഡി​ക മാ​ത്രം

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    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ഖ​ണ്ഡി​ക മാ​ത്രം
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    രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി, ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി, ഗ​വ​ർ​ണ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​ഴി​കെ, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ച​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ആ​ല​പി​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി, ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​ഴി​കെ, വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ഖ​ണ്ഡി​ക​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ ആ​ല​പി​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ എ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ലും വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ആ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ എ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ, ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​മാ​യ ജ​ന​ഗ​ണ മ​ന​ക്ക് മു​മ്പ് വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​ലെ ആ​റ് ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ആ​ല​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു. വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​ന്റെ 150-ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ വേ​ള​യി​ലാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം ഈ ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ട് ച​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ആ​ല​പി​ക്കാ​വൂ എ​ന്ന 1937-ലെ ​വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​മേ​യം പാ​ലി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ർ​ക്കിം​ഗ് ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19-ന് ​തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ്ണ പ​തി​പ്പ് ആ​ല​പി​ക്കാ​ത്ത​തി​ലൂ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തെ അ​പ​മാ​നി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ആ​രോ​പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് ദേ​ശീ​യ​ത, ഐ​ക്യം, ദേ​ശ​സ്‌​നേ​ഹം എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ ആ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​തി​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ, പൊ​തു ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ അ​ത് ആ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ വാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ ഉ​ള്ള പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മാ​ർ​ഗ്ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.​

    ദേ​ശീ​യ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ആ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ർ​ഗ്ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ലും വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ആ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഏ​കീ​കൃ​ത​ത, അ​ന്ത​സ്സ്, ഉ​ചി​ത​മാ​യ പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്, രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി, ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി, ഗ​വ​ർ​ണ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​ഴി​കെ, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ച​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ആ​ല​പി​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ എ​ന്ന് ഇ​തി​നാ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

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    News Summary - Only the first two sections of Vande Mataram are available in Karnataka
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